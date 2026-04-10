В России расширяют меню для космонавтов
Новые блюда планируют разработать для полета на Марс.
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Создатели специальной еды для космонавтов заявили о самом значительном за последнее время расширении меню. В принципе новые блюда в нем появляются достаточно часто, но теперь речь идет о специальном рационе для долгих межпланетных перелетов. Одним из первых заказ у космических поваров сделал корреспондент «Известий» Александр Орлов.
Запуск этой ракеты на орбиту — особый. Кроме необходимого оборудования для наших космонавтов, на борту провизия на ближайшие полгода. Ведь супермаркетов в космосе пока нет.
Доставка еды на МКС космически дорогая. Мы подсчитали — получается от миллиона рублей за килограмм полезного груза. А значит, небольшая коробка с едой вполне может стоить, как новенький автомобиль из салона. Путешествию на орбиту предшествует кропотливая работа ученых и диетологов.
Когда говорят о космическом питании, в голову сразу приходит тюбик больше похожий на зубную пасту. Однако здесь — борщ. Но от этого только название. Потому что по вкусу он совсем не похож на то, что получается на кухне. Тогда пришли к такому сублимированному супу, который сохраняет вкусовые качества и все свои питательные свойства.
Производят космические деликатесы на Бирюлевском экспериментальном заводе. Сначала их готовят как на обычной кухне, после чего отправляют в специальные камеры, где выкачивают всю влагу. Уже на орбите космонавтам достаточно добавить воды и обед готов.
Каждая порция — идеально просчитанная формула. Для поддержания работоспособности, космонавтам нужно минимум 3000 килокалорий в сутки.
«Понимая в среднем физическую активность, была выведена формула, которая описывает величину основного обмена, составляющую физической активности. И таким образом мы получили ту суточную потребность в энергии, которая необходима космонавту», — говорит Екатерина Бурляева, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН.
Иностранные коллеги, например, без ума от российского творога.
«Творог с орехами это является валютой на международной космической станции. То есть, естественно они отдают, что-то свое самое ценное вот за этот продукт», — говорит Михаил Иринев, директор Бирюлевского экспериментального завода — филиал «ФИЦ питания и биотехнологии».
Так, Роман Романенко впервые попробовал на МКС английский медовый десерт — выменял его на тот самый творог. Но больше всего запомнились праздничные посылки с Земли.
«На втором полете на Новый Год нам прислали икру. Именно в… банках. Я впервые увидел в космосе и сейчас второй раз здесь в музее… Наверное леща бы сейчас съел, конечно. Качественный лещ такой», — признается космонавт Роман Романенко.
Мы решили проверить, понравится ли такое питание людям, далеким от космоса — для чистоты эксперимента не сказав, что этим кормят на орбите.
Дегустаторы ставили оценки по пятибалльной шкале. Самым вкусной оказалась пикантная свинина, но и остальные блюда не сильно отстали.
Рецепты для МКС продолжают совершенствовать. В ближайших планах — разработать меню для полета на марс. Путь не близкий, а значит и ассортимент должен быть более разнообразный.
