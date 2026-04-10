Ресурсы Земли не бесконечны: станет ли Луна новым спасением человечества

Мы привыкли думать, что космос — это бесконечная пустота, которую изучают лишь ученые в лабораториях. Однако сегодня происходит настоящая революция: космическое пространство все чаще рассматривают не просто как объект научных исследований, а как территорию для добычи полезных ископаемых. И Луна в этом плане занимает особое место.

Эксклюзивно для 5-tv.ru ведущий научный сотрудник отдела космической баллистики и математической обработки данных Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт рассказал, как человечество планирует использовать естественный спутник Земли в качестве «сокровищницы» для добычи необходимых ископаемых.

Вторая лунная гонка

Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ

«Сейчас есть совершенно реальные планы использовать ресурсы Луны. Хотя, что это за ресурсы — точно неизвестно. Ну, есть предположение, что это те самые ресурсы, которые, быть может, закончатся на Земле. Это редкоземельные металлы. Редкоземельные металлы — это то, без чего современная электроника не существует», — поясняет эксперт.

Действительно, редкоземельные элементы используются в производстве смартфонов, компьютеров, медицинского оборудования, военной техники и возобновляемой энергетики. Сегодня их добыча сосредоточена в основном в Китае, что создает риск монополии и дефицита.

«Сейчас эти редкоземельные металлы добываются практически одной страной на одном месторождении — китайцами. Но возникает вопрос: а что, если вдруг они кончатся? Есть представление, что это ограниченные ресурсы. Если они кончатся, что делать? И вот тут возникает идея, а может быть, на Луне это есть?» — задается вопросом ученый.

В отличие от первой лунной гонки 1960-х годов, которая была прежде всего политическим и престижным соревнованием между СССР и США, нынешний интерес к Луне носит сугубо прагматический характер. Ведущие космические державы — Россия, США, Китай, Индия — ищут на естественном спутинике Земли не просто следы воды или геологические образцы, а месторождения ценных металлов.

«Наша страна, Соединенные Штаты, Китай, Индия — все сейчас участвуют во второй лунной гонке. Снова возвращаются на Луну. Главная цель какая? Найти вот эти ресурсы», — утверждает Эйсмонт.

Причем эти прогнозы, по словам эксперта, не взяты с потолка. Убедительным аргументом стало появление частных инвесторов, готовых вкладывать реальные деньги в лунные проекты.

«Если такими вещами занимаются исключительно люди науки, то это не очень сильно убеждает, что стоит в полной мере такие исследования финансировать. Но если этим начинают интересоваться частные компании, которые заинтересованы в получении прибыли, — они поверили, что эта прибыль не просто мечта. В эти проекты вкладываются частные компании», — отмечает ученый.

Илон Маск и экономика лунной добычи

Alex Brandon/AP/TASS

Конечно, разговор о коммерческом освоении Луны немыслим без упоминания Илона Маска. Его компания SpaceX уже сегодня предлагает запуски ракет дешевле, чем кто-либо в мире, включая российские и китайские носители.

«Почему Маск изначально дешевле, чем все? Ему удалось поставить на поток разработку и изготовление носителей, которая стоит в разы дешевле, чем у конкурентов. До сих пор дешевле всех могли запускать русские. А сейчас Маск дешевле, чем даже в России. С ним сейчас никто не может тягаться», — констатирует Эйсмонт.

Но удешевление запуска — лишь половина дела. Главная проблема экономики лунных проектов заключается в обратной доставке ресурсов.

Традиционный способ — возвращение на Землю с помощью ракеты — обходится астрономически дорого. Маск, в свою очередь, предложил элегантное решение.

«Он предлагает доставлять на Землю не с помощью ракет, а с помощью электромагнитного рельсотрона. С помощью электроэнергии возвращаемый аппарат разгоняется до скорости, позволяющей ему достичь Земли. Это будет существенно дешевле, чем применяемые сейчас способы. Здесь можно вполне рассчитывать на то, что его планы построить что-то вроде лунной деревни реализуемы», — объясняет знаток.

Кто впервые задумался о базе на Луне

Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

Интересно, что идея создания обитаемой базы на Луне не нова. Еще в 1960-е годы, в разгар первой лунной гонки, главный конструктор советских ракетно-космических систем Сергей Королев предлагал построить на спутнике настоящую деревню.

«Королев предлагал построить обитаемую деревню на Луне. И этим занимались всерьез, это не мечты были. Было определено предприятие главного конструктора (Владимира. — Прим. ред.) Бармина, которое будет разрабатывать инфраструктуру на Луне. Они до этого занимались строительством стартовых устройств. И дело уже дошло до изготовления рабочих чертежей всех этих конструкций», — вспоминает Эйсмонт.

Однако потом интерес к Луне сошел практически на нет, и проекты были свернуты. Сегодня, когда технологии шагнули далеко вперед, а потребность в редкоземельных металлах только возросла, эти идеи обретают второе дыхание.

«Сейчас пришло время это вспомнить. И среди наиболее активных участников оказался и Маск», — резюмирует ученый.

Вопрос о том, можно ли рассматривать космос как своеобразную промышленную зону, сегодня уже не кажется фантастикой. Эйсмонт отмечает, что ресурсы Земли ограничены, потребности человечества растут, а частные компании уже видят в лунных проектах экономическую выгоду.

По словам эксперта, Луна по всем показателям может стать перевалочной базой и источником сырья для земной промышленности.

Маск и другие предприниматели активно работают над первой. Вторая — дело будущего, но, как показывает история, вполне достижимое.

В конце 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса.

В 2026 году она проходит с 6 по 12 апреля и приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. В этот период во всех регионах страны пройдут научные, образовательные, творческие и культурные события, посвященные космическим исследованиям.