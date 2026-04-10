Космическая медицина: что будет, если космонавт заболеет на орбите

Когда мы слышим о космических полетах, первое, что приходит на ум, — это ракеты, невесомость, выход в открытый космос. Но за кулисами героических стартов и длительных экспедиций стоит еще одна, менее заметная, но жизненно важная дисциплина — космическая медицина.

Как оказать помощь человеку, когда до ближайшей больницы сотни километров, а точнее — целая орбита? Как лечить аппендицит, если хирурга нет, а таблетки в невесомости ведут себя иначе?

Об этом и многом другом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал старший научный сотрудник, врач по авиационной и космической медицине Института медико-биологических проблем РАН, заместитель руководителя подгруппы медицинского обеспечения внекорабельной деятельности Центра управления полетами Арслан Ниязов.

Чем космическая медицина отличается от обычной

Главное отличие кроется в отсутствии врача на борту. В отличие от земной скорой или больницы, где пациентом занимаются профессионалы, в космосе экипаж рассчитывает только на себя.

«Оказание помощи осуществляется фактически самими пострадавшими, то есть их товарищами, коллегами. Врач, в отличие от привычной нам наземной медицины, не может непосредственно участвовать в этом процессе, осуществлять какие-то манипуляции», — поясняет эксперт.

Именно поэтому космонавты и астронавты проходят специальную подготовку, которая называется Crew Medical Officer (CMO). В рамках этой подготовки они осваивают расширенную сердечно-легочную реанимацию, помощь при травмах, выполнение инъекций, наложение швов и даже базовые диагностические процедуры.

«Не менее двух человек в экипаже каждого космического корабля должны пройти подготовку соответствующую и быть сертифицированы для оказания медицинской помощи», — уточняет врач.

Медики на борту — редчайшее исключение. Иногда среди космонавтов попадаются люди с медицинским образованием, но они не могут закрыть потребности всех экипажей.

Космонавты — самые здоровые люди

Существует миф, что космонавты — это сверхлюди, у которых никогда ничего не болит. Отчасти это правда, но с важными оговорками.

«Частично правда. Действительно, популяция космонавтов и астронавтов гораздо здоровее, чем общая популяция людей. Однако после космического полета, несмотря на это, они могут испытывать значительные проблемы со здоровьем. Требуется всегда период реадаптации», — рассказывает специалист.

Отбор в отряд космонавтов включает жесткие медицинские требования, которые отсеивают людей с любыми хроническими заболеваниями. Но даже идеальное здоровье не гарантирует, что организм легко перенесет невесомость.

Сердечно-сосудистая система, вестибулярный аппарат, мышцы и кости — все это меняется в условиях микрогравитации. Поэтому после возвращения на Землю космонавты проходят длительную реабилитацию.

Многие процессы в нашем организме зависят от гравитации. Когда ее нет, даже привычные лекарства начинают вести себя непредсказуемо.

«Практически все системы организма эволюционировали в условиях гравитации, и космический полет, где ведущей проблемой с точки зрения медицины является микрогравитация, вносит существенные изменения в метаболизм. Даже прием различных медикаментов может серьезно отличаться», — объясняет эксперт.

Одна из самых больших проблем — работа с жидкими лекарствами. В земных условиях мы спокойно вскрываем ампулу, набираем содержимое в шприц и делаем укол. В невесомости все иначе.

«Жидкость в ампулах при вскрытии образует газожидкостную смесь. Образуется пена, и ее невозможно набрать, например, в шприц. Приходится длительно центрифугировать и так далее, что ограничивает возможность оказания помощи», — говорит Ниязов.

Более того, исследования показывают, что некоторые лекарственные препараты в космическом полете задерживаются в организме дольше, чем на Земле. Период их полувыведения увеличивается. Однако такие исследования редки — проводить их на космонавтах рискованно, ведь в случае непредвиденной реакции эвакуация на Землю занимает часы, а иногда и сутки.

«Если что-то пойдет не так, будут большие проблемы с оказанием медицинской помощи. Космонавту придется самостоятельно надевать скафандр, задраивать люк, садиться в корабль, спускаться и управлять им», — отмечает эксперт.

Тем не менее, с развитием космического туризма и увеличением числа непрофессионалов на орбите необходимость в более глубоком изучении фармакологии в космосе становится все острее.

Были ли хирургические операции в космосе

Проводили ли когда-нибудь операции в космосе?

«На данный момент, к счастью, необходимости в хирургических оперативных вмешательствах в космическом полете не было. Были операции на животных в экспериментальных целях, но людям, к счастью, такого лечения не требовалось», — кратко отвечает врач.

Однако если мы планируем дальние полеты — к Луне, к Марсу — ситуация изменится. На Землю быстро не вернуться, эвакуация займет месяцы. Поэтому придется осваивать оперативные вмешательства прямо на борту. Пока же на МКС действует протокол срочной эвакуации при серьезных угрозах здоровью члена экипажа.

Один из самых популярных вопросов: удаляют ли космонавтам аппендикс заранее, чтобы не случилось воспаления в космосе? Миф этот живуч, но правда проще.

«Существует распространенное мнение, что космонавтам при отборе перед полетом всем удаляют аппендикс. Такого в настоящее время нет. Все летают со своими аппендиксами. Никаких проблем с этим нет, но если гипотетически ситуация возникнет, то это будет показание к досрочному спуску на Землю, к эвакуации члена экипажа», — развеивает миф медик.

Формально на борту может случиться любое острое состояние — от почечной колики до инфаркта. Именно поэтому экипажи обучаются оказанию первой помощи, а на Земле круглосуточно дежурят врачи.

Медицинский контроль не прекращается ни на минуту. В Центре управления полетами существует специальная группа медицинского обеспечения.

«В ЦУПе существует группа медицинского обеспечения, которая отвечает за медицинское сопровождение космонавтов во время полета. Также у космонавтов в Хьюстоне находится наш врач экипажа, который непосредственно взаимодействует с космонавтом», — отмечает доктор.

Проводятся плановые медицинские конференции, а в критических ситуациях космонавт может запросить внеплановую консультацию. Во время запуска, посадки или выхода в открытый космос медики получают данные о состоянии здоровья членов экипажа в режиме реального времени.

«В ЦУПе внедрена достаточно новая система, которая основана на нейронных сетях. Она помогает получать непрерывный сигнал даже при проблемах с качеством передачи и расшифровывать телеметрические данные», — говорит эксперт.

К сожалению, связь с орбитой не идеальна. Существуют так называемые «слепые зоны», где сигнал пропадает полностью — ни аудио, ни видео, ни телеметрии. На это время экипаж остается без подсказок с Земли, и полагается только на свою подготовку.

Кто главный при медицинском происшествии в космосе

Если на борту кто-то заболел или получил травму, возникает вопрос: кто принимает решения?

«На борту МКС главным всегда является командир экипажа. Это касается и возможных медицинских ситуаций, когда требуется принимать решения. Манипуляции выполняют обученные члены экипажа под руководством медицинских специалистов с Земли, если есть связь. Но главным в любом случае остается командир», — поясняет Ниязов.

Сможет ли искусственный интеллект заменить врача в космосе?

Вопрос о роботах-хирургах и автодоках — не просто фантастика. Разработки в этой области активно ведутся.

«В перспективе, возможно даже в не столь отдаленном будущем, развитие технологий позволит нам использовать искусственный интеллект для решения медицинских задач — для диагностики и лечения, возможно, даже оперативных вмешательств. Отдельные компоненты таких систем уже активно тестируются, в том числе на МКС», — указывает Ниязов.

Робототехнические комплексы, управляемые с Земли или работающие автономно, могут стать ключом к автономности экипажей в дальних полетах. А искусственный интеллект уже сегодня помогает диагностировать нервно-психические расстройства по анализу речи, мимики и поведения.

Что будет, если космонавт умрет в полете

Вопрос этически сложный, но врач отвечает прямо.

«В первую очередь во главу угла ставится безопасность члена экипажа. Его будут эвакуировать в любом случае. Но нужно взвешивать, не несет ли это угрозу жизни остальным членам экипажа. Для дальних миссий, где физически нет возможности эвакуации, это станет значительной проблемой», — разъясняет он.

То есть на околоземной орбите спасают любой ценой, но на пути к Марсу придется принимать более жесткие решения, исходя из ресурсов и безопасности всей миссии.

Возможна ли искусственная гравитация на борту в космосе

Многие проблемы космической медицины — атрофию мышц, потерю костной ткани, нарушение кровообращения — могла бы решить искусственная гравитация. И такие разработки ведутся.

«Создание искусственной гравитации на космических станциях и кораблях является перспективным направлением. В Институте медико-биологических проблем активно проводятся работы с центрифугой короткого радиуса. Искусственная гравитация снимет подавляющее большинство медицинских вопросов», — утверждает Ниязов.

Проекты существуют, центрифуги тестируются. Один из модулей будущей Российской орбитальной станции (РОС) может быть оснащен такой центрифугой. Но вопрос, как часто бывает, упирается в финансы и приоритеты.

«Технологически это вполне осуществимо. Вопрос в приоритетности при запусках. Для РОС это рассматривается в одной из итераций, но это далеко не первое, что требуется сделать», — констатирует эксперт.

В конце 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса.

В 2026 году она проходит с 6 по 12 апреля и приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. В этот период во всех регионах страны пройдут научные, образовательные, творческие и культурные события, посвященные космическим исследованиям.