Стать космонавтом может гражданин России в возрасте до 35 лет

Стать космонавтом может гражданин России в возрасте до 35 лет. Об этом рассказали 5-tv.ru космонавты-испытатели Роскосмоса Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков в рамках проекта «Разрушители мифов».

«Сейчас объявлен новый набор в отряд космонавтов. В принципе, любой желающий гражданин России в возрасте до 35 лет может ознакомиться с требованиями на сайте Центра подготовки космонавтов. Если он соответствует определенным требованиям, он может отправить заявку, подать документы и попробовать пройти в отряд», — сказал Зубрицкий.

При этом на сегодняшний день спектр дисциплин, которые требуются для того, чтобы попасть в отряд, намного шире. Если раньше это были только военные летчики, то позже к ним добавились инженеры из отраслей. Теперь это могут быть и медики, и биологи, и гражданские летчики. Очень важно, чтобы было техническое образование, отметил Зубрицкий.

Но Кирилл Песков добавляет: если же человек не владеет какой-то из требуемых специальностей, то ему все равно стоит подать заявку и попробовать свои силы.

«Если специальность, допустим, гуманитарная, но человек потом получил дополнительное техническое образование и где-то работал уже по техническому профилю или даже не работал, а просто получил образование, то все на усмотрение комиссии. Поэтому самое главное — это верить в себя и смело, смело пытаться пробовать и развиваться!» — сказал Песков.

«Разрушители мифов» — специальный проект, который представили ко Дню космонавтики социальная сеть «ВКонтакте» и платформа VK Видео совместно с госкорпорацией «Роскосмос».

В понедельник, 6 апреля, в нашей стране стартовала первая Неделя космоса. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин: мероприятия продлятся до Дня космонавтики, который в РФ отмечают 12 апреля. По всей стране запланированы научные, образовательные и культурные события, которые направлены на популяризацию космонавтики, а также повышение престижа профессий, связанных с космосом.

Ранее 5-tv.ru писал, что будет, если космонавт заболеет на орбите. Даже на орбите космонавтам порой требуется медицинская помощь. Но как им удается справляться, если вокруг на ближайшие сотни тысяч километров нет ни одного профессионального врача?

