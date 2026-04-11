Пасхальные схемы: мошенники нашли новый способ обмана

Алексей Мокряков
Перед праздником злоумышленники усилили активность, используя доверие людей и современные технологии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В России зафиксирован рост мошеннических схем, приуроченных к Пасхе, сообщает Газета.ру со ссылкой на эксперта по информационной безопасности Алексея Ахмеева.

По словам эксперта, злоумышленники рассылают фишинговые открытки, создают поддельные сайты, группы в соцсетях и собирают деньги под видом благотворительности.

Эксперт пояснил, что преступники применяют многоступенчатые схемы, включая технологии искусственного интеллекта и подмену номеров, но адаптируют классические методы под праздничную тематику.

По словам Ахмеева, в этот период активно распространяются ссылки на фальшивые ресурсы, где пользователям предлагают перевести деньги или ввести личные данные, что дает мошенникам доступ к банковским счетам. Также фиксируются случаи продажи несуществующих пасхальных товаров по предоплате.

