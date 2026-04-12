Грянул гром: что происходит в Ормузском проливе

Танкеры и контейнервозы стоят на якорях в Ормузском проливе

Есть места на планете, которые большинство людей не замечают — до поры до времени. Пока гром не грянет. Ормузский пролив — именно такое место.

Кадры из пролива — там настоящее столпотворение вставших на якорь танкеров и контейнеровозов. До сих пор. А это карта минных полей, которую опубликовали иранские власти. Обратите внимание: даже это «самое узкое» место сужено еще сильнее — для прохода оставили два крохотных фарватера. Судам предлагают красться вдоль иранского берега.

Важно понимать: это не совсем блокада. Иран пропускает суда под флагами Пакистана, Индии, Таиланда, России, Китая. Тегеран превратил пролив в таможенный коридор с ручным управлением. Как горько шутят военные обозреватели: «Персидский залив» в географическом смысле стал по-настоящему персидским в смысле контроля.

Это то, к чему стремились США? До конфликта в проливе стояли американские базы, дежурил Пятый флот в Бахрейне. Теперь базы разбиты, персонал эвакуирован, а Тегеран решает — кому пройти, а кому гореть. Так выглядит победа?

А теперь — главная причина, почему Ормуз стал для Ирана оружием массового поражения. Весь 2025 год баррель Brent торговался в коридоре 60-70 долларов. А сейчас? 96 долларов — и это уже после объявления перемирия.

И быстрого снижения цен ждать не стоит: даже если завтра он откроется полностью, нужны месяцы, чтобы восстановить поврежденные заводы и трубопроводы по всему региону. В этом противостоянии есть один клочок суши, который сейчас находится в центре всех стратегических расчетов. Остров Харк. Через его терминалы уходит на экспорт 90% иранской нефти. Если Трамп пойдет ва-банк — он должен захватить остров. И тогда не Иран, а США будут диктовать условия на переговорах.

Нашему коллеге Насеру Ашкери, одному из немногих, удалось побывать на этом удивительном острове. Вот его эксклюзивный репортаж для зрителей «Известий».

«Первая пятничная молитва после объявленного временного перемирия между США и Исламской Республикой Иран. Это приграничный город Бушер, который был первой линией обороны. Его жители стояли против врага, мы видели их на площадях и улицах, они были готовы взять в свои руки оружие», — передает с места событий Насер Ашкери.

«Безусловно, мы будем противостоять агрессии врага до окончательной победы во всех сферах, будь то военная оборона или переговоры», — прокомментировал представитель лидера в провинции и имам пятничной молитвы Бушера Аятолла Сафаи Бушехри.

В разных городах Ирана одновременно проходят траурные и праздничные мероприятия. Люди рады переговорам, но скорбят по своему лидеру — Хаменеи, со смерти которого прошло 40 дней. Каждый город делает это по своим традициям и обычаям.

«Сам факт того, что Трамп сам даже не просил, а буквально умолял, что нам обязательно нужно это перемирие, это признаком его поражения», — говорит местная жительница.

Провинция Бушер является стратегической и здесь проходит морская граница. Также нефтяные маршруты Исламской Республики Иран в основном связаны с островом Харк, который находится примерно в 30 милях от побережья в водах Персидского залива.

Харк — один из важнейших островов Ирана в вопросе экспорта нефти. Около 1000 местных коренных жителей все еще живут здесь. Другим людям нужно разрешение на въезд. Возможно, «Известия» - первые журналисты, которым после объявления временного перемирия удалось добраться сюда через это бурное море.

Вокруг всего острова Харк в Персидском заливе находится множество нефтяных танкеров, которые занимаются заправкой. Вот судно, которое подверглось удару американских ракет, это гражданское судно. Более 550 раз в ходе этой третьей навязанной войны мы наблюдали бомбардировки острова Харк.

«Здесь находится вертолетный ангар, который разбомбили США. Была разрушена также диспетчерская башня. Несколько взрывов произошло и внутри аэропорта, что фактически сделало его неработоспособным. Несмотря на это, люди выстояли и экспорт нефти не был прекращен», — сказал пресс-секретарь администрации острова Харк Алиреза Дашди.

Мы находимся в гражданской части острова Харк, где живут люди. Конечно, здесь у нас есть и городская площадь, главная площадь города, где вы видите большую мечеть. Поскольку мы пришли в полдень, большинство магазинов закрыто. Вход на остров доступен не для всех, поскольку это центр в основном нефтяного экспорта и попасть сюда сложно.

— Как здесь обстановка?

— Сегодня спокойно и безопасно.

— Безопасно?

— Да.

— Как вы здесь видели эту войну?

— Это было очень страшно, много людей погибли

Древние камни этого берега помнят, что эти земли принадлежали персам еще со времен Ахеменидов, за много сотен лет до нашей эры. И сегодня жители острова Харк продолжают защищать свою землю, чтобы, залив так навсегда и остался Персидским.