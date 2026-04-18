Иран частично открыл воздушное пространство для гражданской авиации

|
Евгения Алешина
В течение ближайшей недели аэропорты Тегерана будут работать на прием и выпуск самолетов ежедневно по 11 часов в сутки.

Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Впервые с начала военной операции США и Израиля против Ирана исламская республика частично открыла воздушное пространство для гражданской авиации. Об этом пишет Al Arabia со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации страны.

По информации источника ТАСС, западная часть остается закрытой. В течение ближайшей недели аэропорты Тегерана будут работать ежедневно по 11 часов в сутки на прием и выпуск самолетов.

Есть несколько условий для полетов. Например, судно должны идентифицировать за пять минут до вхождения в воздушное пространство Ирана, при этом за пять минут до выхода из этого пространства самолет должен установить связь с диспетчерами соседней страны. Такой порядок будет действовать до 25 апреля.

США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

18 апр
Иран закрыл Ормузский пролив до снятия американской блокады
18 апр
Небо закрыто: российским авиакомпаниям продлили ограничения на полеты над Ираном
18 апр
Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом
17 апр
Лавров: эскалация на Ближнем Востоке повлияла на безопасность в Евразии
17 апр
Трамп: Иран согласился больше никогда не перекрывать Ормузский пролив
17 апр
Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов
17 апр
«Громко предупредил»: Трамп сорвал голос во время переговоров с Ираном
16 апр
США начинают масштабное экономическое давление на Иран
16 апр
Энергетическая удавка: как война на Ближнем Востоке нанесла непоправимый удар мировой экономике
15 апр
«Проходить небезопасно»: капитан танкера о ситуации в Ормузском проливе
+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
76.05
-0.04 89.63
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг
23:05
Дегтярев поздравил сочинскую базу «Юг Спорт» с 20-летием
22:50
«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино
22:30
В Германии застрелили почти три тысячи кабанов из-за радиоактивного заражения
22:15
Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой
22:01
Захарова назвала киевский режим «международной террористической ячейкой»

Сейчас читают

От ласт до чайного сервиза: что забывают пассажиры в поездах дальнего следования
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Иммунитет предает: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео