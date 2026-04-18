Иран частично открыл воздушное пространство для гражданской авиации
В течение ближайшей недели аэропорты Тегерана будут работать на прием и выпуск самолетов ежедневно по 11 часов в сутки.
Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein
Впервые с начала военной операции США и Израиля против Ирана исламская республика частично открыла воздушное пространство для гражданской авиации. Об этом пишет Al Arabia со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации страны.
По информации источника ТАСС, западная часть остается закрытой. В течение ближайшей недели аэропорты Тегерана будут работать ежедневно по 11 часов в сутки на прием и выпуск самолетов.
Есть несколько условий для полетов. Например, судно должны идентифицировать за пять минут до вхождения в воздушное пространство Ирана, при этом за пять минут до выхода из этого пространства самолет должен установить связь с диспетчерами соседней страны. Такой порядок будет действовать до 25 апреля.
США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом.
