Небо закрыто: российским авиакомпаниям продлили ограничения на полеты над Ираном

Мария Гоманюк
Когда авиакомпания России разрешат летать над Ираном

Росавиация: воздушное пространство Ирана останется закрытым для РФ до 15 мая

Воздушное пространство Ирана остается закрытым для российских авиакомпаний до 15 мая. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что решение принято с учетом позиции Министерства транспорта России и МИД России. Специалисты продолжают анализировать ситуацию с безопасностью воздушного сообщения в регионе Ближнего Востока.

До этого авиационные власти Ирана заявили о частичном открытии воздушного пространства впервые с конца февраля. В данный момент полеты разрешены только в восточной части страны, а ряд аэропортов возобновил работу.

Обострение ситуации началось 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. По различным оценкам, жертвами стали более трех тысяч человек.

Стороны объявили о временном прекращении огня на две недели в начале апреля. Однако последующие переговоры, прошедшие в Исламабаде, не привели к результату. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении боевых действий, США ввели блокаду иранских портов.

Посредники продолжают предпринимать попытки организовать новый этап переговоров Соединенных Штатов и Ирана.

