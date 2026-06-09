Ватные ноги и шум в ушах: врач раскрыл неочевидные признаки теплового удара

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 31 0

Специалист объяснил, как спасти человека до приезда скорой.

Неочевидные признаки теплового удара

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Тема:
Погода

Кардиолог Кондрахин: тепловой удар может настигнуть даже в офисе

В Москве на фоне продленного до среды оранжевого уровня опасности из-за жары в плюс 31 градус кардиолог Андрей Кондрахин назвал первые тревожные сигналы перегрева организма. Об этом сообщает Life.ru.

«Тепловой удар — это такое состояние, при котором отвод тепла от организма становится невозможным, и мы перегреваемся. Его нельзя путать с солнечным ударом, это разные вещи. При тепловом ударе человек испытывает вначале слабость и заторможенность», — подчеркнул врач.

В отличие от солнечного, тепловой удар может настигнуть даже в душном автобусе или офисе без кондиционера. Первым тревожным звонком становится резкая слабость, которая делает движения вязкими, а мысли медленными. Если к этому добавляются шум в ушах, головокружение, ощущение ватных ног и тяжесть в руках, медлить больше нельзя — необходимо срочно уходить в прохладное место.

Дальнейшее ухудшение грозит спутанностью сознания, тошнотой, рвотой, резкой сонливостью и обмороком. В таких случаях надо немедленно вызывать скорую. Пока помощь едет, пострадавшего укладывают или усаживают в тени, освобождают от тесной одежды и охлаждают влажным полотенцем на шее, плечах и икрах.

Отпаивать человека залпом нельзя — это только усилит тошноту.

«Срочно нужно идти в прохладное помещение, в тенек, и начинать пить воду. Ни в коем случае нельзя выпивать всю бутылку разом, пить нужно маленькими глотками. Стакан воды (200 миллилитров) следует выпивать в течение 8–12 минут, медленно», — уточнил Кондрахин.

Если пострадавший потерял сознание, поить его запрещено, так как жидкость может попасть в дыхательные пути. При остановке дыхания или исчезновении пульса до прибытия бригады следует приступить к сердечно-легочной реанимации.

Для профилактики теплового удара врач посоветовал одеваться в легкую светлую одежду, не выходить на улицу в пик зноя и пить воду дробно из расчета 30–40 миллилитров на килограмм массы тела. Особенно внимательными стоит быть пожилым, детям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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