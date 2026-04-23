Уверенно раскрываем зонтики: какая погода будет в Москве 23 апреля

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Синоптики прогнозируют, что атмосферное давление будет пониженное.

Какая погода будет в Москве и Подмосковье 23 апреля 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Москве ожидается дождь и мокрый снег 23 апреля

Жителей и гостей столицы в четверг, 23 апреля, ожидает пасмурная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс четырех до плюс шести градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до уверенных плюс трех градусов.

По данным синоптиков, в Подмосковье дневная температура воздуха будет варьироваться от плюс одного до плюс шести градусов, а ночью термометры могут показать нулевую отметку.

Также известно, что ветер будет дуть с северного, западного и юго-западного направлений со скоростью шесть-одиннадцать метров в секунду. При этом атмосферное давление ожидается пониженное — оно будет варьироваться в диапазоне 729–731 миллиметров ртутного столба.

Как ранее писал 5-tv.ru, в период майских праздников в Москве температура воздуха будет держаться в пределах от плюс девяти до плюс одиннадцати градусов. В Московской области ожидаются колебания от плюс семи до плюс двенадцати градусов.

