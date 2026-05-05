ВСУ атаковали Чувашию крылатыми ракетами и дронами: СК возбудил дело о теракте
Повреждены предприятие, многоэтажки и более двух десятков домовладений в Чебоксарах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Возбуждено уголовное дело по факту атаки ВСУ на гражданские объекты в Чувашии
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте по факту атаки украинских боевиков на гражданские объекты в Чувашской Республике. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, утром 5 мая 2026 года украинские силы нанесли массированный удар с применением крылатых ракет и не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. В результате повреждены предприятие гражданского назначения, многоэтажные жилые дома и более двадцати частных домовладений в Чебоксарах.
Новость дополняется.
