ВСУ атаковали Чувашию крылатыми ракетами и дронами: СК возбудил дело о теракте

Борис Сатаров
Повреждены предприятие, многоэтажки и более двух десятков домовладений в Чебоксарах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте по факту атаки украинских боевиков на гражданские объекты в Чувашской Республике. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, утром 5 мая 2026 года украинские силы нанесли массированный удар с применением крылатых ракет и не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. В результате повреждены предприятие гражданского назначения, многоэтажные жилые дома и более двадцати частных домовладений в Чебоксарах.

Новость дополняется.

