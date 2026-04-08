Надавил на больное: Тарасов неожиданно отреагировал на беременность Бузовой

Рита Цветкова
Футболист снова попытался подчеркнуть свою связь с семьей бывшей жены.

Как Дмитрий Тарасов отреагировал на беременность Бузовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Алексей Иванов

Ольга Бузова

Футболист Дмитрий Тарасов поздравил сестру Ольги Бузовой Анну с беременностью

Футболист Дмитрий Тарасов поздравил сестру бывшей жены — телеведущей Ольги Бузовой — с долгожданной беременностью. На днях Анна Бузова поделилась радостью с подписчиками в социальных сетях, показав фото с округлившимся животом. Казалось бы, добрые слова в адрес будущей мамы как никогда уместны, но, оказалось, не в случае Тарасова. Как сообщается в материале 7Дней.ru, на спортсмена обрушилась волна обвинений.

Телеведущая и футболист были женаты четыре года, они со скандалом развелись в 2016 году. Годы идут, а бывшие все не могут друг друга забыть. Ольга то и дело доказывает, что преуспела куда больше экс-супруга, а Дмитрий при каждой возможности напоминает о связи с семьей суперзвезды. Так вышло и на этот раз.

«Поздравляю от всей нашей семьи! Это счастье», — написал Тарасов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Подписчики Ольги Бузовой увидели в этом сообщении болезненный укол. Многим показалось, что спортсмен специально напомнил бывшей, какая у него большая семья — пятеро детей, четверо из которых от нынешней супруги Анастасии Костенко. А ведь когда-то причиной развода он называл именно нежелание Ольги становиться мамой.

Теледива в свою очередь убеждала публику, что Тарасов изменял, пока она проходила мучительное лечение, так как не могла забеременеть. И после очередной терапии футболист якобы выгнал ее из дома. Насколько уместными теперь выглядят его поздравления?

Анна Бузова 12 лет состоит в отношениях с Константином Штрыкиным. Пара давно мечтала о ребенке. Более того, в 2020-м женщина перенесла инсульт, после которого проходила длительную реабилитацию. На фоне медленного восстановления она страдала из-за панических атак. Со временем Анна вернулась к нормальной жизни, а теперь и исполнила мечту о ребенке.

Ольга Бузова тоже грезит о семье и детях. Ранее 5-tv.ru сообщал, что она заранее подготовила две комнаты для будущих детей в своей квартире.

6 апр
«Мы очень счастливы»: Ольга Бузова станет тетей
4 апр
Ольга Бузова подготовила две комнаты для будущих детей в своей квартире
28 февр
«Это все ужасно!» — эскалация на Ближнем Востоке коснулась Ольги Бузовой
26 февр
«Оля, позвони!» — Погребняк попросила от Бузовой объяснений о ее скорой свадьбе
26 февр
Ольга Бузова все еще ищет любовь: как изменилось отношение певицы к браку
25 февр
«С будущим мужем»: Бузова показала фото со свидания с новым кавалером в ОАЭ
9 февр
Ольга Бузова изменила мнение об официальном браке: «Не меняются только дебилы»
8 февр
«Я готова»: мечтающая о принце Бузова заявила, что влюбляется с первого взгляда
7 февр
«Полностью в лицо»: Бузова рассказала о курьезе на съемках фильма «Равиоли Оли»
6 февр
«Я готова»: Бузова согласна на обнаженку в кино
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

7:35
Семейная трагедия: 11-летний школьник убил пятилетнего брата
7:30
Зенитчики прикрывают штурмовиков в зоне СВО. Лучшее видео из зоны СВО
7:25
Трамп: США намерены содействовать проходу судов через Ормузский пролив
7:13
Определено место для атомной электростанции в Приморье
7:02
Израильский дрон атаковал машину скорой помощи в Ливане
7:00
«Иран стратегически победил США»: американский военный эксперт об объявленном Трампом перемирии

Сейчас читают

«Ад» отменяется: боевые действия на Ближнем Востоке приостановлены — что известно к этому часу
«Мы просто пытались выжить»: Анастасия Задорожная о мраке 1990-х годов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео