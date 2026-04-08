Надавил на больное: Тарасов неожиданно отреагировал на беременность Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов поздравил сестру Ольги Бузовой Анну с беременностью

Футболист Дмитрий Тарасов поздравил сестру бывшей жены — телеведущей Ольги Бузовой — с долгожданной беременностью. На днях Анна Бузова поделилась радостью с подписчиками в социальных сетях, показав фото с округлившимся животом. Казалось бы, добрые слова в адрес будущей мамы как никогда уместны, но, оказалось, не в случае Тарасова. Как сообщается в материале 7Дней.ru, на спортсмена обрушилась волна обвинений.

Телеведущая и футболист были женаты четыре года, они со скандалом развелись в 2016 году. Годы идут, а бывшие все не могут друг друга забыть. Ольга то и дело доказывает, что преуспела куда больше экс-супруга, а Дмитрий при каждой возможности напоминает о связи с семьей суперзвезды. Так вышло и на этот раз.

«Поздравляю от всей нашей семьи! Это счастье», — написал Тарасов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Подписчики Ольги Бузовой увидели в этом сообщении болезненный укол. Многим показалось, что спортсмен специально напомнил бывшей, какая у него большая семья — пятеро детей, четверо из которых от нынешней супруги Анастасии Костенко. А ведь когда-то причиной развода он называл именно нежелание Ольги становиться мамой.

Теледива в свою очередь убеждала публику, что Тарасов изменял, пока она проходила мучительное лечение, так как не могла забеременеть. И после очередной терапии футболист якобы выгнал ее из дома. Насколько уместными теперь выглядят его поздравления?

Анна Бузова 12 лет состоит в отношениях с Константином Штрыкиным. Пара давно мечтала о ребенке. Более того, в 2020-м женщина перенесла инсульт, после которого проходила длительную реабилитацию. На фоне медленного восстановления она страдала из-за панических атак. Со временем Анна вернулась к нормальной жизни, а теперь и исполнила мечту о ребенке.

Ольга Бузова тоже грезит о семье и детях. Ранее 5-tv.ru сообщал, что она заранее подготовила две комнаты для будущих детей в своей квартире.

