Ольга Бузова призналась в проблеме, которая преследует ее годами
Какой изъян нашла в себе звезда?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Певица Ольга Бузова призналась, что не умеет отдыхать
Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что не умеет отдыхать. Именно это она считает своим главным недостатком. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
«Не нравится, что я не умею отдыхать. Даже на отдыхе найду себе работу», — пожаловалась звезда.
Ольга Бузова пояснила: если она будет, например, лежать на пляже и загорать, то непременно начнет переписываться во всех рабочих чатах. Это может произойти спонтанно. По словам певицы, она пытается откладывать телефон в сторонку и сосредоточиться на себе, однако, вспомнив что-то интересное, сразу же пишет своей команде.
В интервью изданию артистка также добавила, что она давно смирилась со своим изъяном. Кроме того, знаменитость больше не ругает себя за трудоголизм.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова всерьез готовится к материнству. В ее квартире площадью 200 квадратных метров на Мосфильмовской улице уже полностью обустроены две детские комнаты — для мальчика и девочки.
- 8 апр
- Надавил на больное: Тарасов неожиданно отреагировал на беременность Бузовой
- 6 апр
- «Мы очень счастливы»: Ольга Бузова станет тетей
- 4 апр
- Ольга Бузова подготовила две комнаты для будущих детей в своей квартире
- 28 февр
- «Это все ужасно!» — эскалация на Ближнем Востоке коснулась Ольги Бузовой
- 26 февр
- «Оля, позвони!» — Погребняк попросила от Бузовой объяснений о ее скорой свадьбе
- 26 февр
- Ольга Бузова все еще ищет любовь: как изменилось отношение певицы к браку
- 25 февр
- «С будущим мужем»: Бузова показала фото со свидания с новым кавалером в ОАЭ
- 9 февр
- Ольга Бузова изменила мнение об официальном браке: «Не меняются только дебилы»
- 8 февр
- «Я готова»: мечтающая о принце Бузова заявила, что влюбляется с первого взгляда
- 7 февр
- «Полностью в лицо»: Бузова рассказала о курьезе на съемках фильма «Равиоли Оли»
