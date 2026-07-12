В Сызрани открыли горячую линию после атаки украинских дронов

Прокуратура Самарской области запустила горячую линию для пострадавших от ночного налета вражеских беспилотников на Сызрань. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре Самарской области работает горячая линия», — говорится в официальном Telegram-канале.

Правоохранители взяли на особый контроль соблюдение прав граждан, чьи дома и имущество пострадали от ударов. Сотрудники ведомства координируют действия со всеми экстренными и коммунальными службами, чтобы максимально быстро оказать людям необходимую поддержку.

Накануне губернатор Вячеслав Федорищев обнародовал печальные последствия атаки. В результате прямых попаданий погиб один мирный житель, еще три человека были ранены. Серьезные повреждения зафиксированы в частном секторе, нескольких многоквартирных домах и на территории промышленного предприятия.

Всего минувшей ночью расчеты ПВО перехватили и обезвредили 349 украинских дронов над российскими регионами. Беспилотники сбивали в небе над Московским регионом, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Ростовской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Самарской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.