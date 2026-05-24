Иностранные журналисты прибыли в Республиканскую больницу в Луганске. Кадры с места событий публикует 5-tv.ru.

Представители СМИ из 19 стран мира планируют лично пообщаться с пострадавшими в результате удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске.

Перед визитом к раненым иностранные корреспонденты посетили и само место теракта. Журналисты смогли зайти внутрь разрушенных корпусов и оценить масштабы трагедии.

Корреспондент китайского телеканала Phoenix TV Лу Юйгуан рассказал, что его ужаснули руины общежития, где в комнатах до сих пор лежат вещи и мягкие игрушки студентов.

Ирландский журналист Чей Боуз после осмотра места происшествия пришел к выводу, что удары украинских боевиков были точечными и преднамеренными. При этом европейцы стараются выдать все случившееся за несчастный случай.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате теракта в Старобельске погиб 21 человек, еще 63 пострадали.

