Иностранные журналисты приехали в больницу к раненным в теракте в ЛНР студентам
Перед визитом к раненым корреспонденты посетили и само место теракта в Старобельске.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Иностранные журналисты прибыли в Республиканскую больницу в Луганске. Кадры с места событий публикует 5-tv.ru.
Представители СМИ из 19 стран мира планируют лично пообщаться с пострадавшими в результате удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске.
Перед визитом к раненым иностранные корреспонденты посетили и само место теракта. Журналисты смогли зайти внутрь разрушенных корпусов и оценить масштабы трагедии.
Корреспондент китайского телеканала Phoenix TV Лу Юйгуан рассказал, что его ужаснули руины общежития, где в комнатах до сих пор лежат вещи и мягкие игрушки студентов.
Ирландский журналист Чей Боуз после осмотра места происшествия пришел к выводу, что удары украинских боевиков были точечными и преднамеренными. При этом европейцы стараются выдать все случившееся за несчастный случай.
Ранее 5-tv.ru писал, что в результате теракта в Старобельске погиб 21 человек, еще 63 пострадали.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 24 мая
- Итальянский журналист отказался комментировать теракт в Старобельске
- 24 мая
- «Забирали шанс»: ВСУ атаками мешали спасению пострадавших в колледже в ЛНР
- 24 мая
- Журналист из Китая обвинил Запад в игнорировании теракта в Старобельске
- 24 мая
- «Это был преднамеренный удар»: ирландский журналист Чей Боуз о теракте в ЛНР
- 24 мая
- Иностранным журналистам показали поражающие элементы дронов ВСУ в ЛНР
- 24 мая
- «Цель ясна»: ливанский журналист рассказал, зачем едет на место теракта ВСУ в Старобельск
- 24 мая
- Иностранные журналисты прибыли на место теракта ВСУ в Старобельске в ЛНР
- 24 мая
- В ЛНР проходят похороны одной из погибших в результате теракта в Старобельске
- 24 мая
- Более 50 иностранных журналистов выехали на место удара ВСУ в Старобельске
- 24 мая
- Названы имена всех погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
Читайте также
64%
Нашли ошибку?