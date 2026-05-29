«Одна из самых высоких в мире»: Кравцов — об объективности ЕГЭ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 49 0

Теперь в выпускном испытании стало больше заданий, ориентированных на умение размышлять, а сама система проверки технологически изменилась.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ЕГЭ

Министр просвещения Кравцов: объективность ЕГЭ одна из самых высоких в мире

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал более объективным и лучше проверяет знания школьников. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции. Кадры публикует корреспондент 5-tv.ru.

По его словам, современный формат ЕГЭ значительно отличается от того, каким экзамен был в первые годы.

Кравцов отметил, что из экзамена убрали прежнюю тестовую часть с заданиями начального формата. Теперь, по словам министра, ЕГЭ больше ориентирован на письменные ответы и способность школьников рассуждать.

«Сегодня экзамен проверяет, насколько широко мыслят школьники. Больше письменных заданий», — подчеркнул глава Минпросвещения.

Министр добавил, что и раньше в ЕГЭ оставались задания, в которых выпускники могли показать умение размышлять. Однако таких возможностей стало больше, а сама система проверки стала технологически иной.

Кравцов напомнил, что раньше задания доставляли в пункты проведения экзамена в специальных пакетах. Учителя утром приезжали за материалами и забирали их вручную. Теперь же все проходит в электронном виде: задания поступают прямо в аудитории, а затем там же их сканируют.

«Честность, объективность экзамена сегодня является одной из самых высоких в мире», — заявил министр.

Он подчеркнул, что главная задача школьников — спокойно учиться и готовиться к экзаменам. В этом случае, по словам Кравцова, проблем со сдачей ЕГЭ возникнуть не должно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьникам в России могут разрешить пересдавать больше одного ЕГЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ЕГЭ
27 мая
Школьникам в России могут разрешить пересдавать больше одного ЕГЭ
22 мая
Рособрнадзор ограничил шумные работы рядом с местами проведения ЕГЭ
22 мая
ЕГЭ без волнения: психолог рассказала, как быстро успокоиться прямо на экзамене
21 мая
В Рособрнадзоре рассказали о разрешенной во время ЕГЭ еде
18 мая
Поддержка принесет успех: как родители могут помочь ребенку сдать экзамены
17 мая
Два способа: как исправлять ошибки в бланках ЕГЭ
16 мая
Собянин: более 93 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году
15 мая
Добрались до выпускников: мошенники разработали связанную с ЕГЭ схему обмана
14 мая
Рособрнадзор определил обязанности участника ЕГЭ-2026
13 мая
Подмосковные выпускники получат по 100 тысяч рублей за максимальный балл на ЕГЭ
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.37
0.47 83.69
0.97
Домашний котик или карьерный хищник: астролог раскрыла правду о знаке зод...

Последние новости

14:19
Путин: страны ЕАЭС обеспечат себя ключевыми продуктами питания
14:15
Вызволить «Рататуя»: Петербург разделился на два лагеря из-за спасенной крысы
14:06
Искал подработку, а получил срок: подробности задержания агента СБУ в Новороссийске
13:58
Кровь детей на руках Запада: как спонсоры Киева закрывают глаза на теракт в Старобельске
13:58
«Функционирует успешно»: Путин о развитии Евразийского экономического союза
13:43
ВСУ нанесли удар по школе и детсаду в Запорожской области

Сейчас читают

«В моем сердце»: Мерзликин назвал детей своей самой большой любовью
Диагностика рака: какие обследования помогают выявить разные виды онкологи
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео