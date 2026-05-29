Теперь в выпускном испытании стало больше заданий, ориентированных на умение размышлять, а сама система проверки технологически изменилась.
Министр просвещения Кравцов: объективность ЕГЭ одна из самых высоких в мире
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал более объективным и лучше проверяет знания школьников. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции. Кадры публикует корреспондент 5-tv.ru.
По его словам, современный формат ЕГЭ значительно отличается от того, каким экзамен был в первые годы.
Кравцов отметил, что из экзамена убрали прежнюю тестовую часть с заданиями начального формата. Теперь, по словам министра, ЕГЭ больше ориентирован на письменные ответы и способность школьников рассуждать.
«Сегодня экзамен проверяет, насколько широко мыслят школьники. Больше письменных заданий», — подчеркнул глава Минпросвещения.
Министр добавил, что и раньше в ЕГЭ оставались задания, в которых выпускники могли показать умение размышлять. Однако таких возможностей стало больше, а сама система проверки стала технологически иной.
Кравцов напомнил, что раньше задания доставляли в пункты проведения экзамена в специальных пакетах. Учителя утром приезжали за материалами и забирали их вручную. Теперь же все проходит в электронном виде: задания поступают прямо в аудитории, а затем там же их сканируют.
«Честность, объективность экзамена сегодня является одной из самых высоких в мире», — заявил министр.
Он подчеркнул, что главная задача школьников — спокойно учиться и готовиться к экзаменам. В этом случае, по словам Кравцова, проблем со сдачей ЕГЭ возникнуть не должно.
