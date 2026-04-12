Последние остававшиеся на Украине жители Курской области вернулись домой

Последние семь жителей Курской области, которые находились в украинском плену, вернулись домой. О возвращении российских граждан и условиях содержания рассказали «Известия».

Освобожденных курян встретили родственники и местное руководство. Известно, что их доставили в один из местных пунктов временного размещения, где с ними работают врачи. Позже туда приедут специалисты, чтобы помочь им восстановить утерянные документы.

Граждане РФ находились в заложниках с 2024 года. При этом в плену находились 91-летний житель Суджи Иван Захарович и еще трое людей, которым больше 80 лет. По словам главы Суджанского района Алексея Спиридонова, киевский режим постоянно менял условия.

В свою очередь, губернатор области Александр Хинштейн заявил, что каждому вернувшемуся домой выданы денежные сертификаты для приобретения необходимых вещей.

Ранее о возвращении семерых жителей региона говорила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Они вернулись на родину с территории Белоруссии.

