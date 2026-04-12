Последние остававшиеся на Украине жители Курской области вернулись домой

Мурад Устаров
Освобожденные граждане сейчас находятся в пункте временного размещения, где им оказывают помощь.

Последние семь жителей Курской области, которые находились в украинском плену, вернулись домой. О возвращении российских граждан и условиях содержания рассказали «Известия».

Освобожденных курян встретили родственники и местное руководство. Известно, что их доставили в один из местных пунктов временного размещения, где с ними работают врачи. Позже туда приедут специалисты, чтобы помочь им восстановить утерянные документы.

Граждане РФ находились в заложниках с 2024 года. При этом в плену находились 91-летний житель Суджи Иван Захарович и еще трое людей, которым больше 80 лет. По словам главы Суджанского района Алексея Спиридонова, киевский режим постоянно менял условия.

В свою очередь, губернатор области Александр Хинштейн заявил, что каждому вернувшемуся домой выданы денежные сертификаты для приобретения необходимых вещей.

Ранее о возвращении семерых жителей региона говорила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Они вернулись на родину с территории Белоруссии.

11 апр
«Встретят на родной земле» — Мединский о возвращении семерых курян из плена
11 апр
Годовалый ребенок пострадал в результате атаки ВСУ на Льгов
11 апр
Россия и Украина обменялись пленными в формате «175 на 175»
11 апр
Москалькова: последние семь курских заложников вернутся в Россию
7 апр
Экс-замгубернатору Курской области Алексею Дедову вынесли приговор
6 апр
Суд вынес приговор экс-губернатору Курской области Смирнову
6 апр
В Курской области задержан планировавший теракт против чиновника агент Киева
2 апр
«Нет жизненного ресурса»: экс-губернатор Курской области назвал срок в 15 лет слишком суровым
2 апр
Старовойт и Смирнов получили взятки на 130 млн рублей с оборонных проектов
2 апр
Экс-губернатор Курской области Смирнов признал вину по делу о взятках
Последние новости

9:15
Под угрозой — Волга, Дон и Ока: какие регионы России могут пострадать от паводка вслед за Кавказом
9:07
«Поехали!» — ровно 65 лет назад начался полет Юрия Гагарина в космос
8:49
ВСУ уже нарушают объявленное Москвой перемирие на Пасху: среди раненых годовалый ребенок
8:44
Кулич с изюмом или цукатами: что о тебе говорит любимая пасхальная начинка
8:32
Победили все — и никто: кто на самом деле выиграл в 40‑дневном конфликте США и Ирана
8:16
В России ввели четкие сроки передачи показаний счетчика за воду

Сейчас читают

«Плохая новость»: в США рассказали об итогах переговоров с Ираном в Исламабаде
«Надо освободиться»: пропавшую в Мексике россиянку склоняли к побегу от родителей
«Ухаживать за собой»: Бьянка отреагировала на тренд на волосатую мужскую грудь
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео