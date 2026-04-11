«Встретят на родной земле» — Мединский о возвращении семерых курян из плена

Дарья Корзина
Семь жителей Курской области вернулись на родину в ходе обмена пленными, проведенного перед Пасхой.

Семь курян вернулись в Россию после плена киевского режима

Мединский: киевский режим удерживал вернувшихся курян как заложников

Семь жителей Курской области, вернувшихся в Россию, насильно удерживались киевским режимом в качестве заложников. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, освобождение этих граждан стало частью обмена пленными, состоявшегося накануне Пасхи, в рамках которого на родину вернулись 175 российских солдат, а также семь курян, удерживаемых украинскими властями.

Мединский подчеркнул, что переговоры по обмену были крайне сложными.

«Согласовывали долго и тяжело», — написал он в своем Telegram-канале.

Несмотря на напряженную политическую ситуацию и многочисленные препятствия, удалось достичь соглашения, благодаря которому российские граждане, в том числе граждане Курской области, вернулись на родину.

«Светлый праздник наши встретят на родной земле», — отметил Мединский.

Ранее стало известно, что в рамках обмена между Россией и Украиной взамен были отправлены 175 пленных боевиков ВСУ. Обмен был организован при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

