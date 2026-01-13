Разрыв отношений на полном ходу: женщина выпрыгнула из автомобиля без одежды
Обычная поездка обернулась шокирующим инцидентом на оживленной трассе, когда эмоции взяли верх над здравым смыслом.
Фото: 5-tv.ru
В Тайване женщина выпрыгнула из автомобиля без одежды на глазах у прохожих
В тайваньском городе Синьбэй 40-летняя женщина покинула движущийся автомобиль в обнаженном виде после бурной ссоры с возлюбленным. Об этом сообщает издание AsiaOne.
Очевидцы были потрясены поведением пассажирки, которая внезапно разделась и выскочила из салона прямо на проезжую часть. Полицию вызвали прохожие, обеспокоенные безопасностью женщины и других участников дорожного движения.
Конфликт между женщиной и ее 38-летним спутником вспыхнул, когда пара направлялась к нему домой. По имеющимся данным, поводом для разбирательств стали разногласия по поводу финансов и нехватки эмоциональной поддержки.
Кроме того, серьезные споры вызвала болезнь ребенка женщины от предыдущего брака. Находясь в состоянии сильного стресса, женщина сорвала с себя одежду и совершила прыжок из машины.
Ситуация осложнялась погодными условиями: в вечер инцидента температура воздуха опустилась до десяти градусов Цельсия. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оперативно достали из автомобиля куртку ее возлюбленного, чтобы прикрыть пострадавшую и спасти ее от переохлаждения.
Врачи, оценившие состояние женщины на месте, сочли ее психически нестабильной, после чего она была госпитализирована. В настоящее время ее самочувствие улучшилось.
Полиция проверила водителя и установила, что мужчина был трезв, не находился под влиянием запрещенных веществ, а в его транспортном средстве не обнаружили ничего подозрительного.
