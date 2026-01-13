Разрыв отношений на полном ходу: женщина выпрыгнула из автомобиля без одежды

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 57 0

Обычная поездка обернулась шокирующим инцидентом на оживленной трассе, когда эмоции взяли верх над здравым смыслом.

В Тайване женщина выпрыгнула из автомобиля без одежды

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Тайвань

В Тайване женщина выпрыгнула из автомобиля без одежды на глазах у прохожих

В тайваньском городе Синьбэй 40-летняя женщина покинула движущийся автомобиль в обнаженном виде после бурной ссоры с возлюбленным. Об этом сообщает издание AsiaOne.

Очевидцы были потрясены поведением пассажирки, которая внезапно разделась и выскочила из салона прямо на проезжую часть. Полицию вызвали прохожие, обеспокоенные безопасностью женщины и других участников дорожного движения.

Конфликт между женщиной и ее 38-летним спутником вспыхнул, когда пара направлялась к нему домой. По имеющимся данным, поводом для разбирательств стали разногласия по поводу финансов и нехватки эмоциональной поддержки.

Кроме того, серьезные споры вызвала болезнь ребенка женщины от предыдущего брака. Находясь в состоянии сильного стресса, женщина сорвала с себя одежду и совершила прыжок из машины.

Ситуация осложнялась погодными условиями: в вечер инцидента температура воздуха опустилась до десяти градусов Цельсия. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оперативно достали из автомобиля куртку ее возлюбленного, чтобы прикрыть пострадавшую и спасти ее от переохлаждения.

Врачи, оценившие состояние женщины на месте, сочли ее психически нестабильной, после чего она была госпитализирована. В настоящее время ее самочувствие улучшилось.

Полиция проверила водителя и установила, что мужчина был трезв, не находился под влиянием запрещенных веществ, а в его транспортном средстве не обнаружили ничего подозрительного.

Тема:
Тайвань
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

