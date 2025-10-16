Сняла «пальчики»: жительница Тайваня использовала труп для получения займа

SСМР: Жительница Тайваня использовала труп для получения займа

Жительница Тайваня, 59-летняя Ли, была осуждена за подделку долговой расписки для получения займа, используя отпечатки пальцев умершего мужчины. Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации издания, Ли пришла в похоронное бюро в Синьчжу вскоре после смерти мужчины по имени Пэн, притворившись, что приходит отдать ему дань уважения на похоронах.

Женщина приложила палец Пэна к листу бумаги, чтобы сфальсифицировать подпись на долговой расписке на 8,5 миллиона тайваньских долларов (около 22 миллионов рублей) и поддельном ипотечном документе.

Семья Пэна заметила странное поведение Ли и вызвала полицию, которая задержала ее и изъяла поддельные документы.

Суд приговорил Ли к двум годам тюрьмы с пятилетней отсрочкой наказания, обязав выплатить правительству 50 тысяч тайваньских долларов (около 128 тысяч рублей) и отработать 90 часов на добровольных началах в государственных ведомствах или общественных организациях.

Сотрудники похоронного бюро признались, что никогда ранее не сталкивались с подобным случаем.

