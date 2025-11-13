Позвал на свидание не ту: юношу до смерти замучили из-за любви к девушке бандита

Полиция обнаружила его тело случайно.

Юношу пытали несколько суток из-за любви к девушке бандита

Фото: www.globallookpress.com/Johannes Neudecker

На Тайване юношу до смерти замучили из-за любви к девушке гангстера

На Тайване шестеро участников преступной группировки обвиняются в пытках, завершившихся смертью 19-летнего юноши. Об этом сообщает издание Mothership.

По данным СМИ, погибший — молодой человек по имени Чанг — отправил сообщение в социальных сетях 17-летней девушке, находившейся в отношениях с 26-летним членом банды по имени Ли. В переписке он предложил девушке встретиться, что вызвало гнев ее возлюбленного.

Узнав об этом, Ли заставил девушку солгать, что она не состоит в отношениях, и убедить Чанга приехать в отель. После этого мужчина собрал сообщников, и группа напала на юношу. По данным издания, преступники, вооруженные бейсбольными битами, мачете и электрошокерами, подвергли Чанга продолжительным пыткам, которые включали избиения, удары током и нанесение ножевых ранений.

Истязания длились около двух суток. Спустя 51 час после начала пыток юноша умер от массивной кровопотери.

Тело Чанга полицейские нашли случайно во время расследования другого дела, связанного с оборотом наркотиков. Вскоре после этого все шесть членов банды, включая Ли, были задержаны и арестованы.

