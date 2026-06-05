Путин: Запад запустил ослабление Всемирной торговой организации

Ослабление Всемирной торговой организации (ВТО) началось по инициативе западных государств, которые сами участвовали в создании этой структуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам Путина, западные страны активно продвигали ВТО и приглашали другие государства присоединяться к ее правилам, пока такая система соответствовала их интересам. Однако ситуация изменилась, когда Запад начал уступать в конкурентной борьбе.

«Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто ее и создавал, а именно западные государства», — заявил президент.

Также Путин отметил, что универсальные торговые правила, которые внедрялись через ВТО, стали для западных стран неудобными и обременительными. После этого, по его словам, началось применение односторонних ограничений и санкций.

Глава государства подчеркнул, что такие действия фактически отключили механизм ВТО и подорвали доверие к международным институтам. В результате бизнес и государства начали искать другие варианты сотрудничества, включая двусторонние и многосторонние торговые соглашения.

Путин также заявил, что санкции и блокировка российских международных резервов серьезно повлияли на позиции доллара и евро в мировой финансовой системе. По его словам, этот процесс касается всех стран без исключения, поскольку он показал уязвимость существующих финансовых механизмов.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Мероприятие принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Участники форума обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые подходы к развитию.

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