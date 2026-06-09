В Белгороде и Беловском более 230 домов и квартир повреждены после детонации

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Ударной волной выбило стекла в 38 жилых зданиях.

Последствия детонации в Белгородской области 9 июня

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Свыше 230 квартир и частных домов в Белгороде и селе Беловское Белгородского округа получили повреждения после детонации. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Также уточнялось, что пострадали социальные, коммерческие и административные объекты субъекта.

Как отметили в оперштабе, основные повреждения были зафиксированы в селе Беловское. Там пострадали шесть социальных объектов, 12 коммерческих зданий, административное здание, а также складское и техническое помещения.

Кроме того, в населенном пункте повреждения получили более 230 квартир и частных домов. В Белгороде, по сообщению региональных властей, из-за детонации выбило стекла в 38 многоквартирных домах.

Помимо этого, в оперштабе рассказали о пострадавших в результате атак беспилотников. По предварительным данным, травмы получили пять женщин. У одной из них врачи диагностировали акубаротравму (повреждение структур среднего и внутреннего уха. — Прим. ред.).

Региональные службы продолжают уточнять масштаб повреждений и последствия произошедшего. На местах работают специалисты, которым предстоит оценить ущерб жилым домам, социальным учреждениям и коммерческим объектам.

В тот же день стало известно о последствиях атаки беспилотника в Севастополе. После попадания дрона в частный дом был госпитализирован мужчина. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 20 БПЛА. По его словам, дроны были уничтожены в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент и Севастопольской зоны Южного берега Крыма.

В дальнейшем 5-tv.ru сообщал, что движение в Крыму восстановили после атаки беспилотника на железнодорожный состав.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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