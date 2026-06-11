В Санкт-Петербурге прошла первая репетиция праздника «Алые паруса-2026»

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 117 0

Горожане начали занимать лучшие места задолго до начала репетиции.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

В Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция праздника выпускников «Алые паруса — 2026». Чтобы увидеть легендарный бриг «Россия» жители и гости города начали собираться на Стрелке Васильевского острова и Дворцовой площади еще днем.

Во время репетиции парусник вошел в разведенный створы Дворцового моста, проследовал вдоль Дворцовой набережной и совершил разворот у Зимней канавки. Появление главного символа праздника традиционно сопровождалось аплодисментами зрителей и вспышками фотокамер.

«Алые паруса» считаются одним из самых узнаваемых событий не только Северной столицы, но и всей России. Впервые ленинградский выпускной провели в 1968 году, однако спустя несколько лет традиция была прервана. Праздник был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Трансляция «Алых парусов — 2025» была отмечена национальной телевизионной премией ТЭФИ в номинации «Трансляция культурного события». По итогам прошлого года аудитория праздника по всему миру достигла 45,7 миллиона человек с учетом телеэфира, интернета и охвата на международной орбите. Этот результат стал рекордным за всю историю проекта. Онлайн-трансляция выпускного собрала 13,7 миллиона просмотров, а еще около 300 тысяч человек наблюдали за шоу на больших уличных экранах, установленных в крупных городах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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