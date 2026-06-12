Космонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России

С орбиты Международной космической станции космонавты поздравили соотечественников с Днем России. Видеопоздравление опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

Они отметили, что праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны, он напоминает про ее великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения, которыми невозможно не гордиться.

По словам космонавта Сергея Микаева, из космоса в особенности видно красоту Родины. Он напомнил, что сила России — в ее единстве и людях.

«Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое и преумножая ее богатство», — сказал он.

Герой России и космонавт Андрей Федяев отметил многообразие страны и ее культур. Он пожелал россиянам мира, добра, благополучия, счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях.

«Здесь бок о бок живут люди разных верований и культур, вместе созидая новое и защищая то общее, что у нас есть — нашу Родину. <…> Пусть в жизни всегда будет место для новых свершений, а единство и взаимопонимание делают нас только сильнее», — заключил он.

Как ранее 5-tv.ru, лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Он направил российскому лидеру поздравительную телеграмму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.