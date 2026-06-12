Лукашенко поздравил Путина и народ с Днем России

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 47 0

Президент Белоруссии отметил экономическую и военную мощь РФ.

Кто из мировых лидеров поздравил Путина с Днем России

Фото: © РИА Новости/Павел Быркин

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Тема:
День России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днем России. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

«Российская Федерация — уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации», — гласит текст поздравления.

Лукашенко также отметил, что белорусы всегда были союзниками россиян и хранят общую память о совместном преодолении испытаний и победах обеих стран. Дружба Москвы и Минска вдохновляет братские народы на развитие и новые достижения. Также Лукашенко пожелал президенту России крепкого здоровья и выдающихся успехов, а россиянам — счастья и благополучия.

Лидер КНДР Ким Чен Ын также отправил Путину поздравительную телеграмму в честь праздника. Ранее глава республики также поздравил президента РФ с Днем Победы и выразил уверенность в дальнейшем развитии и процветании российского государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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