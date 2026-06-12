Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Тимура из Казани

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День Добрых дел». У 14-ти летнего Тимура из Казани сложный порок сердца.

Мальчик нуждается в срочной операции, которую нельзя отложить. Его состояние ухудшается. Случай сложный, поэтому семью и врачей консультируют специалисты из Бостона. Им предстоит заменить увеличенный участок сосуда и, возможно, восстановить бронхи.

Стоимость операции — три миллиона рублей. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!

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