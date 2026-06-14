Автомобили тонут в «озерах» на улицах Москвы и Подмосковья
Столицу и область накрыл сильнейший ливень.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Автомобили тонут в озерах, появившихся на улицах Москвы и Подмосковья
Российскую столицу и Подмосковье накрыл сильнейший ливень. За несколько часов выпала половина месячной нормы осадков.
В отдельных районах на улицах образовались настоящие озера, в которых машины скрывались по крышу. Из заблокированных автомобилей людей приходилось вызволять спасателям, в том числе беременную женщину.
Гремит гроза, местами идет град. Порывы ветра до 17 метров в секунду. Введен оранжевый, предпоследний, уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, ливень не прекратится до трех часов ночи.
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