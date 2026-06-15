Российский танк наносит удар! Лучшее видео из зоны СВО

Благодаря работе экипажа Т-80БВМ уничтожен еще один пункт управления беспилотниками ВСУ.
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Опубликовано видео, как танк Т-80БВМ разгромил пункт управления БПЛА ВСУ
Экипаж танка Т-80БВМ ударил по опорному пункту и пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Были применены осколочно-фугасные снаряды калибра 125 миллиметров. Уничтожена живая сила и инженерные сооружения неприятеля.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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