Российский танк наносит удар! Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 75 0

Благодаря работе экипажа Т-80БВМ уничтожен еще один пункт управления беспилотниками ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео, как танк Т-80БВМ разгромил пункт управления БПЛА ВСУ

Экипаж танка Т-80БВМ ударил по опорному пункту и пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Были применены осколочно-фугасные снаряды калибра 125 миллиметров. Уничтожена живая сила и инженерные сооружения неприятеля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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