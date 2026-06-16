На Дворцовой площади построят «Город мечтателей»: раскрыта концепция концерта «Алых парусов-2026»

Гостей «Алых парусов» ждет концерт-путешествие «Город мечтателей»

27 июня на Дворцовой площади Санкт-Петербурга десятки тысяч выпускников и гостей праздника «Алые паруса-2026» станут не зрителями, а соавторами концерта. В этот день площадь превратится в пространство, где рождаются и воплощаются мечты. Это будет не просто музыкальное шоу, а многослойная художественная история о выборе пути, внутренней силе и будущем, которое каждый создает своими руками.

В центре сюжета концерта «Алые паруса-2026» человек и его мечта. Режиссеры предложат взглянуть на мечту не как на абстрактное желание, а как на живой процесс, который начинается в детстве и проходит через весь жизненный путь. Именно эта идея станет основой драматургии концерта и объединит все его элементы — от музыкальных номеров до визуального решения сцены.

«Одна из особенностей этого года — организация сценического пространства. Сцена ведущих будет объединена с основной. Фактически все превратится в единый комплекс. Ведущие станут полноценными участниками концерта на всем его протяжении, а все действия будут происходить в одном пространстве, которое охватит практически всю Дворцовую площадь», — отмечает Феликс Михайлов, художественный руководитель и главный режиссер концертной части праздника выпускников «Алые паруса-2026».

Праздник на Дворцовой будет развиваться как последовательное путешествие. В первых эпизодах зрители окажутся в самом сердце «Города мечтателей» среди молодых людей, которые только начинают осознавать свои стремления и делают первые шаги к их реализации.

«В блоке с условным названием „Школьная история“ мы окажемся в знакомых каждому выпускнику школьных двориках Петербурга. Там они влюблялись, дружили, обсуждали важные вещи и делились своими мечтами, возвращались в классы, слушали любимую музыку, встречали любимых учителей и продолжали мечтать. Потому что мечта никуда не исчезает, она всегда живет внутри нас», — рассказывает Татьяна Трошнева, режиссер-постановщик концертной части праздника выпускников «Алые паруса-2026».

Следующие блоки выведут героев за пределы родного города и обратятся к теме единства страны. Зрители услышат истории людей из разных регионов России, которые когда-то также стояли на пороге взрослой жизни и мечтали. Сегодня они готовы поделиться своим опытом и вдохновить новое поколение. Главное — не бояться выбирать собственный путь.

«Нам важно показать сегодняшним выпускникам, что ждет их впереди и какие возможности перед ними открываются, а также помочь им раскрыть качества, так необходимые при переходе тонкой грани между детством, юностью и взрослой жизнью. Мы хотим, чтобы ребята почувствовали: они живут в огромной стране, где миллионы людей готовы их поддержать. Чтобы понимали, что они не одиноки. Их не просто тысячи на Дворцовой площади, их миллионы по всей России», — объясняет Феликс Михайлов, художественный руководитель и главный режиссер концертной части праздника выпускников «Алые паруса-2026».

В программу войдут поздравления выпускникам от героев нашего времени. Таким образом, Дворцовая площадь станет символической точкой объединения, где в одном пространстве встретятся разные судьбы, города и поколения.

В этом году на площади не будет просто зрителей. Каждый станет частью происходящего. Массовые интерактивные эпизоды, включая «народное караоке», объединят тысячи выпускников, их родителей и гостей в одно грандиозное событие, где каждый почувствует: это не просто шоу, а их общая история.

Финал концерта — символическое строительство корабля: от детского рисунка до масштабного парусника, готового отправиться в большое плавание. Эта метафора станет кульминацией главной идеи праздника: мечты рождаются внутри нас, и именно человек способен воплотить их в жизнь.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня это одно из самых масштабных культурных событий России, которое объединяет миллионы зрителей в стране и за ее пределами.

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