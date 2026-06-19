Палка с тайной: следствие проверит находку по делу Усольцевых

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Ответ может появиться не сразу — исследование займет несколько недель.

Поиски семьи Усольцевых новые детали что удалось обнаружить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Следствие проверит находку по делу Усольцевых — палку для скандинавской ходьбы

Часть палки для скандинавской ходьбы, найденную на Кутурчинском Белогорье, проверят на возможное наличие ДНК Усольцевых. Об этом корреспонденту aif.ru рассказала сотрудница пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина.

«Назначена генетическая экспертиза, срок проведения — ориентировочно месяц», — сообщила специалист.

Дактилоскопическое исследование по находке пока проводить не стали. По словам Дядечкиной, сначала необходимо завершить уже назначенную экспертизу, после чего может быть принято решение о новой проверке.

«Дактилоскопическое исследование не назначено, поскольку по одному объекту проводится одна экспертиза, а по ее окончании может быть инициирована другая», — сообщила специалист.

Предмет, который предположительно может быть связан с Усольцевыми, обнаружили в начале июня. Часть палки нашли во время обследования территории Кутурчинского Белогорья.

Семья Усольцевых исчезла 28 сентября 2025 года во время похода в районе Кутурчинского Белогорья. В день маршрута условия резко ухудшились. После этого 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя дочь перестали выходить на связь, а новых достоверных сведений об их местонахождении так и не появилось.

После исчезновения семьи рассматривались разные версии произошедшего. Среди них называли криминальный след и возможный добровольный отъезд из России.

Основной версией Следственного комитета остается несчастный случай. В районе Кутурчина расположено множество подземных пещер, и не исключалось, что Усольцевы могли попасть в одну из них. Часть пещер уже проверили специалисты. Следов, которые помогли бы установить судьбу пропавших, там не нашли.

Операция по поиску Усольцевых стала одной из самых масштабных. К ней подключались более 1,5 тысячи поисковиков из разных регионов России.

В конце мая поисковые мероприятия возобновили. На этот раз к ним допустили только профессиональных спасателей, следователей и подготовленных волонтеров. Территорию, где продолжается работа, закрыли для посторонних. Обычные добровольцы и журналисты туда не допускаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
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