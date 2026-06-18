В Подмосковье ликвидировали возгорание кровли ТЦ «Мега Белая Дача»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 359 0

Сотрудники МЧС потушили огонь на площади 25 квадратных метров.

Почему загорелся ТЦ Белая Дача в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Пожар на кровле торгового центра «Белая Дача» в Подмосковье ликвидировали. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

До этого стало известно, что возгорание началось утром после падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата.

В ведомстве уточнили, что обломки вражеского дрона попали в крышу торгового центра, после чего начался пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оперативно локализовали и потушили огонь на площади 25 квадратных метров.

Для ликвидации возгорания были задействованы 20 специалистов, а также привлечены к работе шесть единиц техники.

При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что причиной пожара стало попадание обломков беспилотника ВСУ в кровлю торгового центра. Как писал 5-tv.ru, после происшествия работу комплекса временно приостановили.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 180 летевших в сторону столицы беспилотников.

Кроме того, глава города сообщал, что одно из зданий на территории торгового комплекса «Садовод» получило незначительные повреждения в результате падения обломков украинских беспилотников.

Утром в Московском регионе были зафиксированы последствия очередной атаки беспилотников. Помимо инцидента в ТЦ «Белая Дача», повреждения получили отдельные объекты на территории торгового комплекса «Садовод». По данным столичных властей, большинство воздушных целей были уничтожены средствами противовоздушной обороны еще на подлете к Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
18 июн
Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Подмосковье выросло до 17
18 июн
В Подмосковье закрылся ТЦ «Мега Белая Дача» после атаки украинских беспилотников
18 июн
Силы ПВО сбили за утро 137 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
18 июн
Андрей Воробьев рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ в Подмосковье
18 июн
Несколько беспилотников ВСУ попали в Московский НПЗ
18 июн
Территория торгового центра в Москве пострадала после атаки дрона ВСУ
18 июн
Силы ПВО сбили 28 беспилотников ВСУ на подлете к Москве
17 июн
Средства ПВО сбили 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы
16 июн
Следственный комитет установит обстоятельства атаки ВСУ на Подмосковье
16 июн
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Москве ликвидирован
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.75
0.61 84.34
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:16
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области с мамой и двумя ее дочками
13:15
Российские бойцы освободили 98 зданий в Константиновке
13:11
Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Подмосковье выросло до 17
13:02
Воздушные бои под Донецком: как мобильные огневые группы сбивают дроны ВСУ
12:59
Три года условно и конфискация: суд вынес приговор блогеру Александре Митрошиной
12:50
«Открытый фашизм»: Лукашенко высказался об ударе ВСУ по автобусу с детьми

Сейчас читают

Под прикрытием Белого орла: поляки дезертируют с поля битвы с Россией
Как понять, что клубника сладкая и без пестицидов: советы биолога
Призрак Меркуцио: артисты балета рассказали о появлении кота на представлении в Турции
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео