В Подмосковье ликвидировали возгорание кровли ТЦ «Мега Белая Дача»
Сотрудники МЧС потушили огонь на площади 25 квадратных метров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов
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Пожар на кровле торгового центра «Белая Дача» в Подмосковье ликвидировали. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.
До этого стало известно, что возгорание началось утром после падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата.
В ведомстве уточнили, что обломки вражеского дрона попали в крышу торгового центра, после чего начался пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оперативно локализовали и потушили огонь на площади 25 квадратных метров.
Для ликвидации возгорания были задействованы 20 специалистов, а также привлечены к работе шесть единиц техники.
При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что причиной пожара стало попадание обломков беспилотника ВСУ в кровлю торгового центра. Как писал 5-tv.ru, после происшествия работу комплекса временно приостановили.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили 180 летевших в сторону столицы беспилотников.
Кроме того, глава города сообщал, что одно из зданий на территории торгового комплекса «Садовод» получило незначительные повреждения в результате падения обломков украинских беспилотников.
Утром в Московском регионе были зафиксированы последствия очередной атаки беспилотников. Помимо инцидента в ТЦ «Белая Дача», повреждения получили отдельные объекты на территории торгового комплекса «Садовод». По данным столичных властей, большинство воздушных целей были уничтожены средствами противовоздушной обороны еще на подлете к Москве.
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