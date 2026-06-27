«Алые паруса-2026» увидят во всем мире!

|
Пятый канал
Пятый канал 1 850 0

Традиционно Пятый канал будет вести прямую трансляцию концерта звезд на Дворцовой площади, водно-пиротехнического шоу и прохода брига «Россия» в акватории Невы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Алые паруса 2026

Телезрители по всему миру погрузятся в волшебную атмосферу одного из самых масштабных и красивых событий лета. Для миллионов людей ночь с 27 на 28 июня станет незабываемой. Пятый канал покажет праздник выпускников «Алые паруса-2026» в телевизионном эфире, на сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях. Трансляцию также смогут увидеть зрители зарубежных медиахолдингов и телеканалов с многомиллионной аудиторией.

Традиционно Пятый канал будет вести прямую трансляцию концерта звезд на Дворцовой площади, водно-пиротехнического шоу и прохода брига «Россия» в акватории Невы. Начало в 22:00 по московскому времени.

Также посмотреть выступления артистов и красочный салют можно будет на официальном сайте канала и в его официальных аккаунтах в социальных сетях:

https://www.5-tv.ru/live/;

https://vk.com/5tvpromo;

https://ok.ru/promo5tv.

Впервые праздник выпускников можно будет посмотреть в Максе. Эта функция пока работает в тестовом режиме, и Пятый одним из первых получил возможность вести трансляцию грандиозного события и в этом мессенджере:

https://max.ru/channelfivepromo

Кроме этого, Пятый канал предоставит сигнал другим федеральным каналам и онлайн-платформам. Праздник выпускников увидят зрители телеканалов РЕН ТВ, Россия-1, Первый канал, «78», Муз-ТВ и кабельного канала Музыка Первого.

«Алые паруса» выйдут и на международные орбиты телеканалов Пятый, РЕН ТВ, СТС, «Домашний», «Че».

Зрители по всему миру — от Европы до Азии и Африки — смогут увидеть самый красивый праздник на земле. Среди стран вещания: Монголия, Вьетнам, Индия, Греция, Корея, Малайзия, Таиланд, ОАЭ, ЮАР, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Грузия, Армения, Азербайджан, Гамбия, Кения, Нигерия, Замбия и многие другие.

​Чтобы зрители разных уголков планеты могли не только увидеть, но и в полной мере ощутить великолепие праздника, Пятый канал впервые организует синхронный перевод «Алых парусов-2026» на три иностранных языка — английский, китайский и вьетнамский.

В интернете праздник выпускников будет доступен на мультимедийном портале IZ.RU, на сайтах телеканалов РЕН ТВ, Первый канал, СТС, Россия-1, RT, Музыка Первого, Муз-ТВ, в онлайн-кинотеатрах Wink, Кинопоиск, ИВИ, «Триколор», Start, Кион, Окко, Premier, на видеохостинге RUTUBE и платформах «Смотрешка», Лайм HD TV и МОВИКС.

За последние годы «Алые паруса» стали событием международного масштаба. Праздник собирает у экранов миллионы зрителей. Уже десять лет за концертом звезд и проходом легендарного брига с алыми парусами можно наблюдать и в социальных сетях в режиме онлайн.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала

Тема:
Алые паруса 2026
27 июн
«Ты настоящая»: Леша Покровский спел о любви на «Алых парусах»
27 июн
«Такого нет ни в одном штате»: журналист из США о масштабе «Алых парусов»
27 июн
На сцене «Алых парусов» исполнили выпускной вальс
27 июн
«Идешь в новую жизнь»: выпускники принесли свой бриг «Россия» на «Алые паруса-2026»
27 июн
Танцующий робот встретил выпускников на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге
27 июн
«Для меня — Святая Русь»: выпускники с нетерпением ждут Куртукову на «Алых парусах»
26 июн
Самый красивый флешмоб этого лета от Пятого канала
26 июн
Подготовка к «Алым парусам» вышла на финишную прямую
25 июн
«Алые паруса-2026»: русская сказка, победа добра и исполнение мечты
25 июн
«Алые паруса»: история кораблей шоу с 1968 года до наших дней
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Месяц Деревянной Козы: китайский гороскоп на июль 2026 года

Последние новости

21:51
«Ты настоящая»: Леша Покровский спел о любви на «Алых парусах»
21:47
«Такого нет ни в одном штате»: журналист из США о масштабе «Алых парусов»
21:32
«Ничто не вечно, и слава Богу»: Вучич о последних неделях на посту президента Сербии
21:28
На сцене «Алых парусов» исполнили выпускной вальс
21:24
Силы ПВО за день сбили 124 украинских беспилотника над 12 регионами России
21:19
«Идешь в новую жизнь»: выпускники принесли свой бриг «Россия» на «Алые паруса-2026»

Сейчас читают

По тайному следу Усольцевых. Куда пропала целая семья - итоги расследования
Правило четырёх сезонов: Сябитова объяснила, сколько нужно встречаться до свадьбы
Денежный гороскоп на июль 2026: одним - лотерейный куш, а другим - ловушки мошенников
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео