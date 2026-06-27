«Алые паруса-2026» увидят во всем мире!

Телезрители по всему миру погрузятся в волшебную атмосферу одного из самых масштабных и красивых событий лета. Для миллионов людей ночь с 27 на 28 июня станет незабываемой. Пятый канал покажет праздник выпускников «Алые паруса-2026» в телевизионном эфире, на сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях. Трансляцию также смогут увидеть зрители зарубежных медиахолдингов и телеканалов с многомиллионной аудиторией.

Традиционно Пятый канал будет вести прямую трансляцию концерта звезд на Дворцовой площади, водно-пиротехнического шоу и прохода брига «Россия» в акватории Невы. Начало в 22:00 по московскому времени.

Также посмотреть выступления артистов и красочный салют можно будет на официальном сайте канала и в его официальных аккаунтах в социальных сетях:

https://www.5-tv.ru/live/;

https://vk.com/5tvpromo;

https://ok.ru/promo5tv.

Впервые праздник выпускников можно будет посмотреть в Максе. Эта функция пока работает в тестовом режиме, и Пятый одним из первых получил возможность вести трансляцию грандиозного события и в этом мессенджере:

https://max.ru/channelfivepromo

Кроме этого, Пятый канал предоставит сигнал другим федеральным каналам и онлайн-платформам. Праздник выпускников увидят зрители телеканалов РЕН ТВ, Россия-1, Первый канал, «78», Муз-ТВ и кабельного канала Музыка Первого.

«Алые паруса» выйдут и на международные орбиты телеканалов Пятый, РЕН ТВ, СТС, «Домашний», «Че».

Зрители по всему миру — от Европы до Азии и Африки — смогут увидеть самый красивый праздник на земле. Среди стран вещания: Монголия, Вьетнам, Индия, Греция, Корея, Малайзия, Таиланд, ОАЭ, ЮАР, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Грузия, Армения, Азербайджан, Гамбия, Кения, Нигерия, Замбия и многие другие.



​Чтобы зрители разных уголков планеты могли не только увидеть, но и в полной мере ощутить великолепие праздника, Пятый канал впервые организует синхронный перевод «Алых парусов-2026» на три иностранных языка — английский, китайский и вьетнамский.

В интернете праздник выпускников будет доступен на мультимедийном портале IZ.RU, на сайтах телеканалов РЕН ТВ, Первый канал, СТС, Россия-1, RT, Музыка Первого, Муз-ТВ, в онлайн-кинотеатрах Wink, Кинопоиск, ИВИ, «Триколор», Start, Кион, Окко, Premier, на видеохостинге RUTUBE и платформах «Смотрешка», Лайм HD TV и МОВИКС.

За последние годы «Алые паруса» стали событием международного масштаба. Праздник собирает у экранов миллионы зрителей. Уже десять лет за концертом звезд и проходом легендарного брига с алыми парусами можно наблюдать и в социальных сетях в режиме онлайн.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала