Подростки из Мариуполя станцевали на празднике выпускников «Алые паруса — 2026»
Для вчерашних школьников этот вечер станет началом нового жизненного этапа.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Подростки из Мариуполя стали участниками главного праздника выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге. Кадры с торжества публикует 5-tv.ru.
Вчерашние школьники с улыбками на лицах танцуют, ожидая начала торжественной части концерта на Дворцовой площади. Этот вечер станет для них символом прощания с детством и первым шагом во взрослую жизнь.
Главной темой «Алых парусов — 2026» стала сказка. Организаторы совместят персонажей и сюжеты известных русских сказок с современными визуальными эффектами, пиротехникой и мультимедийными технологиями. Через красочное представление зрителям напомнят о важных ценностях — дружбе, доброте и любви.
Для праздника построили масштабные декорации с вокзалом, верфью и 30-метровым маяком, а также установили огромные мультимедийные экраны общей площадью свыше тысячи квадратных метров.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что выпускники с нетерпением ждут начала торжественной части праздника «Алые паруса — 2026». Некоторые из них заранее подготовились к событию и принесли с собой воздушные шарики в виде легендарного брига «Россия».
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