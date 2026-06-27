Подростки из Мариуполя станцевали на празднике выпускников «Алые паруса — 2026»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 86 0

Для вчерашних школьников этот вечер станет началом нового жизненного этапа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

Подростки из Мариуполя стали участниками главного праздника выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге. Кадры с торжества публикует 5-tv.ru.

Вчерашние школьники с улыбками на лицах танцуют, ожидая начала торжественной части концерта на Дворцовой площади. Этот вечер станет для них символом прощания с детством и первым шагом во взрослую жизнь.

Главной темой «Алых парусов — 2026» стала сказка. Организаторы совместят персонажей и сюжеты известных русских сказок с современными визуальными эффектами, пиротехникой и мультимедийными технологиями. Через красочное представление зрителям напомнят о важных ценностях — дружбе, доброте и любви.

Для праздника построили масштабные декорации с вокзалом, верфью и 30-метровым маяком, а также установили огромные мультимедийные экраны общей площадью свыше тысячи квадратных метров.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что выпускники с нетерпением ждут начала торжественной части праздника «Алые паруса — 2026». Некоторые из них заранее подготовились к событию и принесли с собой воздушные шарики в виде легендарного брига «Россия».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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