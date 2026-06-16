Известь разъела: названа наиболее вероятная версия пропажи Усольцевых

Альпинист Раилко: криминал — наиболее вероятная версия исчезновения Усольцевых

В расследовании дела бесследного исчезновения семьи Усольцевых следует исключить версию возможной гибели в результате несчастного случая. Такое мнение журналистам издания aif.ru выразил бывший спасатель и альпинист Юрий Раилко, участвовавший в прошлом году в поисковой операции.

По его словам, версия с падением в щель между камней маловероятна, так как на запах разлагающихся при плюсовой температуре тел обратили бы внимание участники поисков.

«Собаки и поисковики уже почувствовали бы его, а если бы их опередил медведь — оставил бы фрагменты одежды. При такой плотности поиска уже нашли бы следы. Значит, это не несчастный случай», — сказал эксперт.

Раилко считает наиболее вероятной криминальную версию пропажи Усольцевых. Он допустил тот факт, что семья могла стать жертвами браконьеров, после чего их тела закопали бы в глубокую яму, до того пересыпав негашеной известью. Такой способ ускоряет разложение и делает поиск останков по запаху нереальным. Специалист отметил, что район, где пропали Усольцевы, хорошо известен людям, занимающимся незаконной деятельностью.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что если тела были захоронены в тайге, то место погребения, скорее всего, уже скрыто под выросшей травой. При этом он добавил, что если жертв вывезли, то должны быть свидетели. Раилко уверен, что раскрыть преступление получится только после выхода следствия на человека, владеющего нужной информацией.

Альпинист также допустил возможность побега, несмотря на то, что эта версия не фигурирует среди официальных. По словам специалиста, нельзя исключать, что глава семьи, который имел значительные средства, решил покинуть регион или даже страну.

Что известно об исчезновении Усольцевых

Семья пропала в конце сентября прошлого года. Усольцевы отправились в турпоход к горе Буратинка и не вернулись. Родственники пытались выйти на связь с путешественниками, но не получилось. После всех попыток они забили тревогу.

В Красноярском крае развернули масштабную поисковую операцию, в которой участвовали не только спасательные отряды и правоохранительные органы, но и неравнодушные граждане. Однако поиски не увенчались успехом.

Ранее 5-tv.ru писал об обнаружении животных останков на месте поисков Усольцевых.

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