«Жестко и решительно»: Иран пообещал ответить США на нарушения меморандума

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Тегеран предупредил, что агрессия Вашингтона повлечет масштабные последствия.

Как Иран ответит США на нарушения меморандума

Фото: www.globallookpress.com/ Iranian Army Office

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

В Иране пообещали жестко ответить США на любые нарушения меморандума

Иран жестко и решительно ответит на любые нарушения меморандума со стороны США. Об этом заявил советник верховного лидера исламской республики Мохсен Резаи.

Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по американским военным объектам в ближневосточном регионе в ответ на атаки США.

Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о взаимопонимании и предупредил, что, если Штаты продолжат агрессию, ответные меры будут более масштабными.

В свою очередь Центральное командование американских вооруженных сил ночью 27 июня заявило, что удары по складским помещениям и узлам связи на территории Ирана стали силовым ответом на обстрел грузового судна в Ормузском проливе. До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что исламская республика запустила по кораблю несколько беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, иранская гостелерадиокомпания IRIB заявила, что две ракеты американских ВС попали в телебашню в городе Сирик.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Война Израиля и Ирана
21 июн
«Создают проблемы»: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами
19 июн
Нетаньяху: Израиль не выведет войска из Южного Ливана
19 июн
Американист Дудаков: сделка США и Ирана ополчила еврейское лобби против Трампа
17 июн
«Очень сильная»: Трамп о сделке с Ираном
17 июн
Трамп скрывает детали сделки с Ираном от Израиля
16 июн
Трамп: США перенаправят внимание с Ирана на Украину
14 июн
Израиль нанес удар по командному центру «Хезболлы» в Бейруте
13 июн
ВС США сбили несколько иранских дронов, летевших к Ормузскому проливу
12 июн
«Они не имели значения!» — Трамп назвал помощь Европы в войне с Ираном ненужной
12 июн
Проект меморандума об урегулировании конфликта Ирана и США состоит из 14 пунктов
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Месяц Деревянной Козы: китайский гороскоп на июль 2026 года

Последние новости

20:17
«Сердце не выдержало»: сын погибшей в Астрахани женщины рассказал об отравлении
20:09
Четыре человека пострадали при ударе дрона по рынку в Сватово в ЛНР
20:00
Месяц Деревянной Козы: китайский гороскоп на июль 2026 года
19:51
«Жестко и решительно»: Иран пообещал ответить США на нарушения меморандума
19:45
Смерть, дети и уголовное дело: что известно о массовом отравлении в Астрахани
19:37
«Это как в аду»: Сардаров назвал жизнь эмигрантов за рубежом тяжелым испытанием

Сейчас читают

По тайному следу Усольцевых. Куда пропала целая семья - итоги расследования
Правило четырёх сезонов: Сябитова объяснила, сколько нужно встречаться до свадьбы
Денежный гороскоп на июль 2026: одним - лотерейный куш, а другим - ловушки мошенников
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео