«Жестко и решительно»: Иран пообещал ответить США на нарушения меморандума

В Иране пообещали жестко ответить США на любые нарушения меморандума

Иран жестко и решительно ответит на любые нарушения меморандума со стороны США. Об этом заявил советник верховного лидера исламской республики Мохсен Резаи.

Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по американским военным объектам в ближневосточном регионе в ответ на атаки США.

Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о взаимопонимании и предупредил, что, если Штаты продолжат агрессию, ответные меры будут более масштабными.

В свою очередь Центральное командование американских вооруженных сил ночью 27 июня заявило, что удары по складским помещениям и узлам связи на территории Ирана стали силовым ответом на обстрел грузового судна в Ормузском проливе. До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что исламская республика запустила по кораблю несколько беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, иранская гостелерадиокомпания IRIB заявила, что две ракеты американских ВС попали в телебашню в городе Сирик.

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