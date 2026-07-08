Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании
За последние три недели Вашингтон неоднократно нарушал условия документа, заявили в Тегеране.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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Тегеран обвинил Вашингтон в грубом нарушении Исламабадского меморандума о взаимопонимании после серии ударов США по иранской территории. Об этом сообщило агентство Fars, ссылаясь на замглаву МИД Ирана Казема Гарибабади.
«Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов один и два меморандума, заключенного в Исламабаде», — заявил он.
Гарибабади добавил, что за последние три недели Соединенные Штаты неоднократно нарушали условия документа.
Как ранее писал 5-tv.ru, Центральное командование ВС США заявило, что удары по складам ракет, системам ПВО и площадкам беспилотников стали ответом на атаки исламской республики на коммерческие суда в Ормузском проливе. Американские военные поразили более 80 целей высокоточными боеприпасами.
По данным государственной иранской телерадиокомпании IRIB, взрывы были слышны, в частности, в городе Сирик и на острове Кешм.
Исламабадский меморандум, подписанный сторонами ранее, предусматривал немедленное прекращение военных действий и обязательство воздержаться от применения силы друг против друга.
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