Молодые и зубастые: востоковед оценил обновленную систему власти Ирана после гибели Али Хаменеи

Мурад Устаров
Готовое сражаться новое поколение политиков существенно расширило контроль над страной.

Кто сегодня руководит Ираном

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Смерть Али Хаменеи

Востоковед Балсамов: власть в Иране перешла к зубастому поколению КСИР

После устранения прежней иранской верхушки в результате ударов США и Израиля ее место заняло новое поколение деятелей, настроенное на борьбу. Об этом в беседе с URA.RU сообщил востоковед Сергей Балмасов.

Он отметил, что причиной существенных изменений в системе власти исламской республики стала именно гибель верховного лидера страны Али Хаменеи. Эксперт назвал новое поколение «зубастым».

«США и Израиль убили великого аятоллу Али Хаменеи, который неоднократно своими фетвами запрещал разработку ядерного оружия. В итоге к власти фактически пришло молодое и зубастое поколение КСИР, которое не боится конфликта и готово драться», — добавил востоковед.

Кроме того, Балмасов подчеркнул, что новые лидеры существенное расширили контроль над страной.

Али Хаменеи погиб 28 февраля после ударов по его резиденции во время операции США и Израиля против Ирана. Вместе с ним были убиты его дочь, зять и внук. В стране был объявлен 40-дневный траур, а новым верховным лидером стал его сын Моджтаба Хаменеи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тегеран потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за причиненный в ходе боевых действий ущерб. Власти страны также объявили о победе Ирана над Израилем и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

