Молодые и зубастые: востоковед оценил обновленную систему власти Ирана после гибели Али Хаменеи
Готовое сражаться новое поколение политиков существенно расширило контроль над страной.
Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Востоковед Балсамов: власть в Иране перешла к зубастому поколению КСИР
После устранения прежней иранской верхушки в результате ударов США и Израиля ее место заняло новое поколение деятелей, настроенное на борьбу. Об этом в беседе с URA.RU сообщил востоковед Сергей Балмасов.
Он отметил, что причиной существенных изменений в системе власти исламской республики стала именно гибель верховного лидера страны Али Хаменеи. Эксперт назвал новое поколение «зубастым».
«США и Израиль убили великого аятоллу Али Хаменеи, который неоднократно своими фетвами запрещал разработку ядерного оружия. В итоге к власти фактически пришло молодое и зубастое поколение КСИР, которое не боится конфликта и готово драться», — добавил востоковед.
Кроме того, Балмасов подчеркнул, что новые лидеры существенное расширили контроль над страной.
Али Хаменеи погиб 28 февраля после ударов по его резиденции во время операции США и Израиля против Ирана. Вместе с ним были убиты его дочь, зять и внук. В стране был объявлен 40-дневный траур, а новым верховным лидером стал его сын Моджтаба Хаменеи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Тегеран потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за причиненный в ходе боевых действий ущерб. Власти страны также объявили о победе Ирана над Израилем и США.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 мар
- Вдова бывшего верховного лидера Ирана жива
- 9 мар
- Путин поздравил Моджтабе Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Ирана
- 9 мар
- КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана
- 8 мар
- «В ближайшие 24 часа»: в Иране сообщили, когда выберут нового верховного лидера
- 7 мар
- Совет экспертов Ирана соберется для выбора лидера в течение суток
- 6 мар
- Армия Израиля уничтожила подземный бункер Али Хаменеи
- 5 мар
- Трамп назвал неприемлемой кандидатуру сына Хаменеи на пост лидера Ирана
- 4 мар
- «Опасная авантюра»: Захарова о гибели лидера Ирана Хаменеи
- 4 мар
- «Запредельный цинизм»: Захарова о реакции фон дер Ляйен на смерть Хаменеи
- 4 мар
- В Иране отложили церемонию прощания с Али Хаменеи
Читайте также
93%
Нашли ошибку?