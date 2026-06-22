Метеозависимым стоит задуматься: прогноз магнитных бурь на 22 июня

Метеозависимым людям 22 июня не стоит пить кофе и алкоголь из-за магнитных бурь

Несмотря на выявление четырех вспышек на Солнце, поводов для паники нет — геомагнитная обстановка обещает быть спокойной. Однако чувствительным стоит внимательно следить за прогнозами. Подробнее о ситуации рассказало издание URA.RU.

Магнитная буря 22 июня

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН заявили, что 22 июня прогнозируется спокойное состояние геомагнитного поля. По словам специалистов, магнитная буря может возникнуть с вероятностью лишь три процента, а слабые возмущения — в десять процентов. При этом шансы на спокойную космическую погоду высоки — до 87 процентов.

Атмосферное давление 22 июня в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве в этот день атмосферное давление не превысит 747 миллиметров ртутного столба — это ниже нормы. В Санкт-Петербурге 22 июня ожидается давление 761 миллиметра ртутного столба, что в пределах нормы.

Магнитные бури в конце июня

Конец июня обещает быть спокойным, но обстановка может измениться в любой момент. Поэтому метеозависимым гражданам следует реагировать на любые корректировки, чтобы не столкнуться с проблемами.

В зоне риска при магнитных бурях оказываются люди с хроническими заболеваниями и повышенной метеочувствительностью. Кроме того, они могут затронуть тех, кто страдает неврологическими расстройствами и острыми инфекциями.

Что делать во время магнитной бури

Врачи во время магнитных бурь советуют соблюдать режим сна и отдыха, отказаться от потребления кофе и алкоголя, а также лишить себя физических и эмоциональных нагрузок. Также стоит исключить панику, так как любые ее проявления приводят к ухудшению самочувствия.

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