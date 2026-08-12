В результате атаки дронов ВСУ на Краснодарский край погибли ребенок

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 20 0

Повреждения получили более двух десятков жилых домов.

Погибшие в Красноярском крае от беспилотников 12 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки украинских беспилотников на Красноярский край погибли два человека, в том числе и один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на своем канале в мессенджере «МАКС».

«Всю ночь Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников ВСУ. Под удар киевского режима в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. <…> К сожалению, в результате этих бесчеловечных и преступных ударов есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети», — проинформировал Кондратьев.

Он уточнил, что в Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Также в результате падения обломков дронов во двор частного дома в поселке Волна Темрюкского района пострадал мужчина, жизнь которого врачи, к сожалению, спасти не смогли.

Кроме того, в Новороссийске ранения получили еще восемь человек, в том числе один несовершеннолетний. Всех их госпитализировали. Фрагменты от беспилотников повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. На местах происшествий работают специалисты экстренных служб.

Также губернатор сообщил, что были развернуты пункты временного размещения, где находятся около 90 человек.

В Анапе также обломки украинских дронов повредили жилой дом. Пострадали два человека. Им оказана медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась. В Геленджике повреждены три частных домовладения. Пострадали два человека, которых доставили в больницу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 70 многоквартирных и 14 частных домов получили повреждения в Белгороде в результате атаки ВСУ в минувшие выходные. Всего повреждены около 947 квартир.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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