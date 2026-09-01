В московской школе прошел «Открытый урок наоборот»
За парты сели депутаты «Справедливой России», а ученики вызывали их к доске.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В московской школе прошел открытый урок с депутатами «Справедливой России»
Учебный год в одной из московских школ начался с «Открытого урока наоборот». За парты сели депутаты «Справедливой России», а девятиклассники по очереди вызывали их к доске, называли тему и задавали вопросы.
Помимо географии были вопросы по математике, а также истории. В этом году ей уделят большое внимание. Количество уроков увеличится в полтора раза, акцент сделают на изучение родного края.
Еще одно новшество — оценки за поведение, но пока в качестве эксперимента. Также по желанию вводят арабский язык как второй иностранный. Ну а самое заметное изменение касается первоклассников. Обучение у них должно проходить без домашних заданий. При этом дети могут рассчитывать на дополнительные каникулы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 сентября 2026 года в российских школах вступили в силу новые правила и образовательные инициативы. Почти 18 миллионов учеников вернулись за парты, а День знаний прошел в различных форматах: в некоторых регионах линейки провели только для первоклассников и выпускников, а в других — дополнили праздник экскурсиями и научными шоу.
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