Трамп потребовал по Нобелевской премии мира за каждый остановленный конфликт

Рита Цветкова
Рита Цветкова

По мнению американского лидера, он больше всех заслуживает эту награду.

Трамп заявил, что хочет получить Нобелевскую премию мира

Фото: www.globallookpress.com/NielsDK

Трамп: Надо получать Нобелевскую премию за каждую остановленную войну

Президент США Дональд Трамп считает, что достоин Нобелевской премии мира за каждый вооруженный конфликт, в урегулировании которого он участвовал в качестве посредника. О своем желании быть награжденным за труды он сообщил на встрече с главами американских нефтегазовых компаний.

«Я имею в виду, что надо получать Нобелевскую премию за каждую остановленную войну», — заявил глава Белого дома.

Дональд Трамп, как он сам считает, больше всех в мировой истории заслуживает этой награды. В ходе своего выступления он подчеркнул, что не может представить человека, достойного премии, больше, чем он. И добавил, что 44-й президент США Барак Обама стал обладателем Нобелевской премии мира, но он «до сих пор понятия не имеет, за что он ее получил».

Стоит отметить, у идеи Трампа относительно награды есть и другие сторонники — не только он сам. Например, экс-депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы, оппозиционерка Мария Корина Мачадо посвятила ему свою Нобелевскую премию мира, полученную в 2025 году «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле и стремление к мирному переходу от диктатуры к демократии».

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил, что США открыты к продаже венесуэльской нефти России и Китаю.

