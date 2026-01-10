Трамп потребовал по Нобелевской премии мира за каждый остановленный конфликт

По мнению американского лидера, он больше всех заслуживает эту награду.
Фото: www.globallookpress.com/NielsDK
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Трамп: Надо получать Нобелевскую премию за каждую остановленную войну
Президент США Дональд Трамп считает, что достоин Нобелевской премии мира за каждый вооруженный конфликт, в урегулировании которого он участвовал в качестве посредника. О своем желании быть награжденным за труды он сообщил на встрече с главами американских нефтегазовых компаний.
«Я имею в виду, что надо получать Нобелевскую премию за каждую остановленную войну», — заявил глава Белого дома.
Дональд Трамп, как он сам считает, больше всех в мировой истории заслуживает этой награды. В ходе своего выступления он подчеркнул, что не может представить человека, достойного премии, больше, чем он. И добавил, что 44-й президент США Барак Обама стал обладателем Нобелевской премии мира, но он «до сих пор понятия не имеет, за что он ее получил».
Стоит отметить, у идеи Трампа относительно награды есть и другие сторонники — не только он сам. Например, экс-депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы, оппозиционерка Мария Корина Мачадо посвятила ему свою Нобелевскую премию мира, полученную в 2025 году «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле и стремление к мирному переходу от диктатуры к демократии».
Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил, что США открыты к продаже венесуэльской нефти России и Китаю.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 23 окт
- «Ему этого не надо»: Силуанов отказался от Нобелевской премии
- 14 окт
- Мадуро назвал нобелевскую лауреатку Мачадо «демонической ведьмой»
- 13 окт
- За большой вклад: Трампу присвоят высшую государственную награду Египта
- 12 окт
- Нобелевский комитет считает, что данные о лауреате премии мира украли шпионы
- 10 окт
- Белый дом осудил выбор лауреата Нобелевской премии 2025 года
- 10 окт
- Путин прокомментировал заявление Зеленского о Нобелевской премии мира
- 10 окт
- «Не мне судить»: Путин прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира
- 10 окт
- Трамп добился своего? Стал известен лауреат Нобелевской премии мира-2025
- 9 окт
- Дональд Трамп стал кандидатом на Нобелевскую премию мира 2025 года
- 8 окт
- Нобелевка по литературе-2025: кто получит престижную премию
93%
Нашли ошибку?