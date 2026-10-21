Пережившие атаку БПЛА на Старобельский колледж студенты приехали в Москву
Они встретились с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.
Фото, видео: Пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ; 5-tv.ru
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В Москву приехали 20 студентов из ЛНР — они были внутри общежития Старобельского колледжа во время страшной атаки украинских беспилотников 22 мая. В столицу их пригласила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
Перед встречей студентам показали автобус, который подарили колледжу. А потом познакомились с работой аппарата уполномоченного и обсудили волонтерскую деятельность.
«Я рада, что вы приехали в гости в Москву. И, на самом деле, этого события мы ждали очень давно. Знаю, что вы занимаетесь очень много волонтерской деятельностью. И, забегая вперед, хочу сказать, что после сегодняшнего общения мне очень хочется вместе с вами запустить некоторые проекты, вовлечь вас во взаимодействие с нашим институтом. У нас молодежь приезжает из разных регионов России, принимает участие в жизни института. Я уверена, что нам предстоит очень-очень много интересных совместных дел», — сказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.
На встрече студенты педагогического университета предложили создать в ЛНР молодежный правозащитный корпус. Яна Лантратова поддержала эту инициативу.
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