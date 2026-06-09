Достигли дна: Небензя заявил о запредельном цинизме ООН в вопросе Старобельска
Официальные лица организации предпочитают избегать обвинений в адрес Украины.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Небезя: на заседании ООН по Старобельску степень цинизма была запредельной
Степень цинизма ООН на заседании Совета безопасности по теракту в Старобельске достигла дна. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя информационной службе «
«Наверное, это действительно то дно, которого мы достигли, обсуждая трагедию в Старобельске. Жалко выглядели, конечно, те люди, которые не нашли слов элементарного человеческого сострадания погибшим, отрицали очевидные факты. <…> Ну, конечно, степень цинизма на этом заседании зашкаливала. Она оставила такое мерзкое впечатление», — отметил Небензя.
Отдельно он выделил поведение постпреда Украины, который начал сравнивать ценность жизни взрослых и детей.
Российский дипломат подчеркнул, что удар по колледжу в Старобельске был целенаправленным. Наша сторона призвала мировое сообщество осудить произошедшее. Но официальные лица ООН вместо этого предпочли использовать общие формулировки и избегать прямых обвинений Украины.
В то же время Россию эти люди всегда готовы обвинить и приписать нашей стране всевозможные нарушения, добавил Небензя.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что поведение украинского руководства говорит о бессмысленности проведения переговоров по урегулированию конфликта. Такое заявление сделал Василий Небезя на заседании Совета безопасности ООН.
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