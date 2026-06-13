Додик назвал цель удара ВСУ по Старобельску: раскрыт план преступников
Атака на колледж в ЛНР, по словам бывшего президента Республики Сербской, была преднамеренной.
Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia
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Додик: Украина ударом по Старобельску хотела запустить волну недовольства в РФ
Удар ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР должен был спровоцировать волну недовольства внутри России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал лидер партии «Союз независимых социал-демократов», бывший президент Республики Сербской Милорад Додик.
По словам политика, организаторы атаки осознавали, что наносят удар по гражданскому объекту, где в тот момент находились студенты. Додик заявил, что целью было не только причинение ущерба, но и попытка переложить ответственность за произошедшее на российскую сторону.
«Они рассчитывали запустить волну недовольства в России. Это совершенно извращенный образ мышления. То есть, они сами убивали и пытались переложить вину на кого-то еще», — заявил Додик, комментируя отсутствие реакции европейских стран на последствия атаки в ЛНР.
Он также отметил, что российский подход к ведению боевых действий принципиально отличается. Политик подчеркнул, что Москва стремится минимизировать потери среди мирного населения, несмотря на призывы к более жестким ответным действиям.
Удар по Старобельскому колледжу был нанесен ВСУ в ночь на 22 мая. Под атаку попали учебный корпус и общежитие, где находились более 80 подростков. В результате обстрела погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом, подчеркнув, что рядом с объектом отсутствовала военная инфраструктура.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что степень цинизма ООН на заседании Совета безопасности по теракту в Старобельске достигла дна.
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