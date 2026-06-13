Додик назвал цель удара ВСУ по Старобельску: раскрыт план преступников

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 65 0

Атака на колледж в ЛНР, по словам бывшего президента Республики Сербской, была преднамеренной.

Додик заявил о цели удара ВСУ по Старобельску

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Додик: Украина ударом по Старобельску хотела запустить волну недовольства в РФ

Удар ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР должен был спровоцировать волну недовольства внутри России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал лидер партии «Союз независимых социал-демократов», бывший президент Республики Сербской Милорад Додик.

По словам политика, организаторы атаки осознавали, что наносят удар по гражданскому объекту, где в тот момент находились студенты. Додик заявил, что целью было не только причинение ущерба, но и попытка переложить ответственность за произошедшее на российскую сторону.

«Они рассчитывали запустить волну недовольства в России. Это совершенно извращенный образ мышления. То есть, они сами убивали и пытались переложить вину на кого-то еще», — заявил Додик, комментируя отсутствие реакции европейских стран на последствия атаки в ЛНР.

Он также отметил, что российский подход к ведению боевых действий принципиально отличается. Политик подчеркнул, что Москва стремится минимизировать потери среди мирного населения, несмотря на призывы к более жестким ответным действиям.

Удар по Старобельскому колледжу был нанесен ВСУ в ночь на 22 мая. Под атаку попали учебный корпус и общежитие, где находились более 80 подростков. В результате обстрела погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом, подчеркнув, что рядом с объектом отсутствовала военная инфраструктура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что степень цинизма ООН на заседании Совета безопасности по теракту в Старобельске достигла дна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
9 июн
Достигли дна: Небензя заявил о запредельном цинизме ООН в вопросе Старобельска
8 июн
«Очередное кровавое преступление»: Небензя об атаке ВСУ на автобус в Енакиево
6 июн
Россия готова организовать приезд делегации ООН в Старобельск
5 июн
«Ни одного военного объекта»: Путин об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
4 июн
«Соучастие Запада»: Хелали объяснил молчание иностранных СМИ о Старобельске
4 июн
«Вы убиваете детей»: у посольства Франции в Москве прошла акция памяти жертв теракта в ЛНР
4 июн
«Это невозможно»: Захарова не сдержала слез из-за жертв в Старобельске
3 июн
«Будут замалчивать»: Захарова об отсутствии реакции Запада на атаку ВСУ в ДНР
3 июн
Мирошник: Красный Крест выразил соболезнования после поездки в Старобельск
2 июн
Представители Красного Креста посетили Старобельск после удара ВСУ по колледжу
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:43
Россиянам напомнили о правилах газовой безопасности перед отпуском
14:38
«Не могу есть и глотать воду»: самочувствие комика Элдоса резко ухудшилось
14:37
Пушилин: ВСУ нанесли серьезный ущерб национальному парку «Святые горы» в ДНР
14:30
Россиянка Миронова стала 16‑кратной чемпионкой мира по бильярду
14:26
Задержан пособник террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»
14:16
Неудобная правда? Почему в США призывали разведку скрывать сообщения об НЛО

Сейчас читают

«Кайфаните»: Волкова призвала женщин перестать «исправлять» облик
Горбатого кита вызволили из сетей у берегов Мурманской области
Ольга Бузова показала травмированную ногу после экстренной операции
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео