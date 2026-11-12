Таинственное второе видео: вскрылись новые детали смерти Соседова

Существует два видео, на которых запечатлен момент смертельного падения Соседова

Существует два видео, на которых запечатлен момент смертельного падения музыкального критика Сергея Соседова. Об этом в беседе с aif.ru рассказала его мать Антонина Петровна.

Ранее в эфире ток-шоу на федеральном канале продемонстрировали кадры, на которых Соседов сначала поднимается по лестнице, а потом вдруг останавливается и падает. По словам Антонины, Сергей поднимался по ступенькам неестественно — похоже, что он потерял сознание прежде, чем упасть.

О втором, неопубликованном, видео женщине рассказал продюсер Виктор Беззубов — именно он был организатором конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» в Нерюнгри, где и произошла катастрофа.

«Продюсер говорил, что ему показывали другое видео. Трудно что-то оценивать», — поделилась Антонина Петровна.

Мать критика считает, что по делу нужна дополнительная проверка. Особое внимание Антонина Петровна обратила на мужчину, который, судя по видео, находился на посту дежурного в гостинице в момент падения Соседова с лестницы.

«Меня смутил этот человек на видео, дежурный на вахте. Мне кажется, он имеет какое-то отношение к происходящему. Может, кому-то сигнал подавал. Но это, конечно, лишь домыслы», — сказала Антонина Петровна.

Кроме того, ранее женщина отметила, что Сергей упал в неестественной позе, что также вызывает подозрения.

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