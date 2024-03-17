Зачем просить прощения в Прощеное воскресенье и как это сделать

Весной в Прощеное воскресенье люди по сложившейся традиции просят друг у друга прощения и забывают обиды.

В этот день многие с удовольствием обмениваются сообщениями: «Прошу у вас прощения в святое воскресенье», порой не задумываясь, какой глубокий смысл несет в себе этот день и насколько действительно важно отпустить обиды и попросить прощения.

Какого числа Прощеное воскресенье в 2024

Прощеное воскресенье не имеет четкой даты и каждый год выпадает на разные числа. Многие путаются, когда именно наступает Прощеное воскресенье. Легче всего запомнить следующий образом: Прощеное воскресенье — это последний день Масленицы и последний день перед началом Великого поста.

Таким образом, если знать дату празднования Пасхи в текущем году, можно самостоятельно вычислить, какого числа будет Прощеное воскресенье — для этого нужно отсчитать ровно семь недель.

В 2024 году Прощеное воскресенье выпадает на 17 марта.

Зачем просить прощения перед Великим постом

Для многих людей Великий пост в первую очередь ассоциируется со строгой диетой. Ограничения действительно присутствуют, однако отказ от привычной пищи — это далеко не самое главное, что должен соблюдать каждый верующий.

Пост — это в первую очередь период очищения души, которое достигается путем усмирения плоти, контроля над эмоциями, изменения мыслей и, конечно же, прощения обид. Без следования данным предписаниям любой пост действительно сведется просто к воздержанию от большого перечня блюд и продуктов и практически не будет иметь никакого отношения к религии.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин говорил:

«Это [прощение] необходимо нам, если мы хотим жить с Господом и находясь на земле, и переселившись в жизнь вечную. Мы все желаем себе вечного спасения. Но это возможно только в том случае, если не будет в нашем сердце обид; не будет взаимного осуждения, неприязни. <…> Но для этого нужно и простить тех, кто нас обидел, и испросить себе прощение у тех, кого мы вольно или невольно обидели. Иначе напрасны будут все наши труды в предстоящем посту. Не примет Господь наших многочисленных земных поклонов, если в сердце нашем будут продолжать жить обиды на брата, зло и недоброжелательность к ближним».

Прощеное воскресенье служит некой проверкой — готов ли верующий к серьезной работе над собой, легко ли ему простить родственников, друзей и коллег и самому попросить прощения у них.

Если задача не вызывает внутренних противоречий, то во время поста человек не будет «пожирать» других негативными эмоциями (как правило, легкий голод и смена привычного ритма жизни способны в достаточной мере подкосить поведение даже самых веселых знакомых).

Если простить тяжело, значит, нужно как следует поработать над своей гордыней и быть готовым к тому, что в течение следующий сорока дней могут возникнуть разнообразные раздражающие ситуации. Но в любом случае стремление очиститься от обид пойдет на пользу и поможет в будущем усмирять страсти.

В народе издавна считалось, что правильное намерение и стремление к Богу требуется доказать делом — простить близким и чужим все неприятные моменты, а также попросить прощения самому, чтобы помочь другим также избавиться от обид. После веселой Масленицы и совместного времяпровождения всей деревней Прощеное воскресенье проходило как по маслу. Даже далекие от религии люди с удовольствием взяли в привычку участвовать в обряде прощения.

Прощеное воскресенье также несет в себе важное напоминание христианам о том, что как бы мы ни были различны в жизни, в духовном плане все едины, все рано или поздно за грехи предстанем на суде перед Богом, а значит, и не нам судить, кто прав и виноват. Любой совершает ошибки и может провиниться, все находятся в равном положении, а значит, и судить о чужих поступках не нам и носить обиду внутри нет смысла. С этого и начинается очищение души и один из важных уроков Великого поста.

Когда начали праздновать Прощеное воскресенье — краткая история

Прощеное воскресенье появилось более шестнадцати столетий назад. Традиция просить прощения перед христианским постом восходит к V–VI векам.

Египетские монахи почти все сорок дней поста проводили в одиночестве и аскезе, уходя за пределы монастыря или города в пустыню. Это было действительно сложное испытание, поэтому многие иноки не возвращались обратно к Страстной седмице.

Поэтому перед началом поста монахи стали прощаться друг с другом и просить прощения на случай, если больше не увидятся. В каком-то смысле это было и Прощеное, и одновременно Прощальное воскресенье. Традиция закрепилась и была со временем перенята в других монастырях, а потом и среди мирян.

Как просить прощения и у кого

В последний день масленичной недели принято, встретившись со знакомым на улице, сказать ему: «Прости меня!» и услышать в ответ: «Бог простит, и я прощаю». Допустимо просто сказать: «Бог простит».

Обычно такими фразами обмениваются по пути на воскресную церковную службу или уже после нее, возвращаясь домой. В современных реалиях можно позвонить или обменяться сообщениями. Если есть возможность, не лишним будет в последний день перед постом сходить в гости к родственникам. Поводом для встречи можно в шутку назвать желание помочь доесть блины в последний день перед постом.

В Прощеное воскресенье в храмах в назидание читают сроки Евангелия от Матфея:

«Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14–15).

В церквях вечером совершается вседневная вечерня с чином прощения, по окончании которой настоятель по окончании вечерни совершает земные поклоны и испрашивает прощения у клира и прихожан, а те отвечают ему также земным поклоном. Затем все присутствующие по одному подходят к настоятелю и просят у него прощения.

Как же все-таки просить прощения по всем правилам?