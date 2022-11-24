Удивит весь мир: сможет ли Трамп победить на выборах президента США

Дональд Трамп намерен баллотироваться на президентских выборах 2024 года. Сможет ли бывший президент США после громкой отставки возглавить страну во второй раз?

Миллиардер и бывший президент США Дональд Трамп объявил о намерении включиться в президентскую гонку в 2024 году. Об этом 76-летний политик публично сообщил 16 ноября сторонникам у своей резиденции во Флориде, а его помощники уже подали заявку на участие в выборах.

«Для того чтобы снова сделать Америку великой и славной, сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», — заявил бизнесмен под громкие овации собравшихся.

На этот раз в своей речи Трамп также упомянул действующего президента США Джо Байдена, которого обвинил в неспособности урегулировать конфликт на Украине и поставил страну на грань ядерной войны. Он раскритиковал его действия, которые, по его мнению, привели к рекордной инфляции, и напомнил, что во время своего первого срока правления Америка «процветала, как никогда прежде».

«Мы нанесем поражение радикальным левым из Демократической партии, которые пытаются разрушить нашу страну изнутри», — пообещал политик.

Это уже третий раз, когда Трамп претендует на должность руководителя страны. В 2016 году ему удалось одержать победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон, однако в 2019 году ему пришлось покинуть должность в связи с импичментом.

www.globallookpress.com / Brigitte N. Brantley

Правда, это не помешало бизнесмену вновь принять участие в президентских выборах в 2020 году, в которых он проиграл Джо Байдену. Тогда Трамп и его приверженцы посчитали выборы фальсифицированными и попытались оспорить решение в суде с требованием пересчитать голоса.

После того, как Верховный суд США отклонил иск 6 января 2021 года сторонники республиканцев организовали митинг в его поддержку, штурмом захватив Капитолий. Из-за гибели людей политика обвинили в подстрекательстве к насилию и призвали его к отставке. Ряд социальных сетей заблокировал аккаунты Трампа, а Палата Представителей Конгресса США вновь поддержала инициативу его импичмента.

Есть ли у Дональда Трампа шанс выиграть президентские выборы США снова? Кто станет его соперниками в схватке за Белый Дом в 2024 году? Сможет ли Трамп, в случае победы, улучшить экономику страны и станет ли выстраивать отношения с Россией? Какие черты характера доминируют в его личности?

Узнать это можно с помощью физиогномики — техники чтения информации по внешности человека (не является гаданием). Этот метод появился еще в древнем Китае и служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы.

Физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для Пятого канала составила портрет личности принца Дональда Трампа, а также объяснила связь между чертами его лица и поворотами в его политической и бизнес-карьере.

Удлиненный нос авантюриста и «творческая» шевелюра Дональда Трампа

www.globallookpress.com / Sammy Minkoff

До того как прийти в политику, Дональд Трамп уже был известен как бизнесмен, организатор конкурсов красоты и плейбой. Он не раз появлялся камео в кино и сериалах, а также прославился своим эксцентричным поведением и дерзкими высказываниями.

«Дональд Трамп — яркий человек, требующий внимания к своей персоне. Он обладает нестандартной внешностью. Если бы он не был бизнесменом, то точно стал бы актером. Он солнечный, яркий, любит сцену. Ему нравится обращать на себя внимание», — подчеркнула Мифф.

Любопытно, что в юности Трамп думал о том, чтобы стать актером, однако тяга к роскошной жизни оказалась сильнее. Тем более, что позднее он реализовал свой потенциал участиями в различных телешоу и кинопроектах.

«Я думал о поступлении в киношколу, но в итоге решил, что недвижимость — это более прибыльный бизнес», — вспоминал политик в книге «Искусство заключать сделки».

Стоит сказать, что Трамп всегда отличался своенравным характером. В школе его нередко оставляли после уроков за нарушение дисциплины. Ему нравилось привлекать внимание девушек, за что ему в классе даже дали прозвище «дамский угодник». Учеба Дональда не сильно интересовала, поэтому свою неуемную энергию он направил в спорт, в особенности отдавая предпочтение футболу и бейсболу.

«У него удлиненный нос и светлые, слегка рыжеватые волосы — это говорит о том, что в нем есть доля авантюризма», — прокомментировала Мифф.

В семье Трампов культивировалась идея превосходства. Отец внушал детям мысль, что мир делится на победителей и побежденных, поэтому не мог закрывать глаза на легкомыслие и безделье наследника.

Дональд и его отец Фред Трамп. www.globallookpress.com / Sonia Moskowitz

Чтобы как-то утихомирить 13-летнего сына, родители Фред и Мэри Трамп отдали его в Нью-Йоркскую военную академию. Там избалованному подростку, привыкшему к роскоши и личному водителю, под руководством военного командира Теда Добиаса пришлось познать казарменную муштру. Из всех предметов лучше всего у юноши шла геометрия. После окончания учебного заведения Дональд решил пойти по стопам отца. В 1968-м он получил степень бакалавра по экономике в Уортонской школе бизнеса.

«Я так радовался, когда ее окончил. Я сразу же поехал домой и начал работать у отца», — вспоминал миллиардер.

Расставленные брови и разрез глаз Дональда Трампа

Несмотря на то что Дональда Трамп, что называется, родился с «золотой ложкой во рту», он сумел приумножить состояние и влияние своей семьи. Большую роль в успехе Дональда Трампа, по мнению физиогномиста Мифф, сыграли его коммуникативные навыки и склонность к риску.

«Очень рисковый. За свою жизнь Трамп не единожды был банкротом, а затем снова взлетал до небес. Только азартный человек может все терять, а потом с лихвой приумножать состояние. Об этом говорит характерный разрез и блеск в глазах. И, кроме того, он хитрый: обратите внимание на его мимику и жесты», — пояснила эксперт.

www.globallookpress.com / MediaPunch

Еще в начале карьеры молодой бизнесмен, решаясь произвести впечатление на отца (и весь мир!), понял, что одного богатства мало: ему нужно превратить свое имя в бренд. Для этого он особенное внимание уделял имиджу, которому не изменяет до сих пор. Почти всегда его можно увидеть в неизменных атрибутах — деловом костюме и со слегка небрежной прической.

«Почаще смотритесь в зеркало: вы должны гордиться тем, что в нем отражается. Если вы выглядите неопрятно, таким же будет и ваш бизнес», — считает Трамп.

Он продвигал формулу Dress for success (правильно одевайся для успеха) и регулярно появлялся на телешоу с провокационными выходками, перетягивая на себя общественное внимание.

«Всегда помните одно простое правило: одеваться следует для той работы, которую вы хотите иметь, а не для той, которую имеете», — уверен бизнесмен.

Для создания имиджа он приобретал игорные заведения и организовывал конкурсы красоты, окружая себя красавицами со всего мира. Популярность среди женщин создала Трампу репутацию плейбоя, которая позволяла ему производить эффект на конкурентов.

«Чтобы быть на пьедестале, ему нужна любовь народа. Для этого у него развиты коммуникативные навыки. На это указывают широко расставленные брови. Он умеет находить общий язык с разными людьми», — подчеркнула физиогномист Мифф.

Тонкие губы ловеласа и скандальность Дональда Трампа

Дональда Трампа нередко обвиняют в сексизме. И действительно, политик не раз оскорбительно отзывался в адрес некоторых женщин. Так, он назвал пустышкой — телеведущую Мегин Келли, уродиной — актрису Бетт Мидлер, толстой свиньей — ведущую Рози О’Доннелл, собакой — главного редактора The Huffington Post Арианну Хаффингтон, самой антисексуальной женщиной в мире — актрису Сару Джессику Паркер, а также высказал пожелание, чтобы актрисы Лена Данэм и Вупи Голдберг эмигрировали из страны.

А про кандидата в президенты Хиллари Клинтон он написал такой пост в Twitter: «Как она сможет удовлетворить страну, если не смогла удовлетворить своего мужа?» При этом чаще всего оскорбления были его ответной реакцией на критику.

Правда, сам миллиардер признается, что на работе склонен больше доверять женщинам, нежели мужчинам, поскольку они «лучше его понимают». А точнее, речь об определенном типе лояльно настроенных и оптимистичных женщинах, которые к тому же прекрасно выглядят. Да и, стоит сказать, мужчинам, критикующих его действия, достается не меньше, чем представительницам прекрасного пола.

«Дональд эстет, который ценит красоту. Еще до того, как стать президентом, он выбирал себе в спутницы красивых женщин. Дональд Трамп не обладает плейбойской внешностью, но благодаря своим финансам и харизме умеет расположить к себе. И предпочитает бизнесмен женщин с обложки, как его супруга Мелания. У него тонкие губы, которые встречаются у ловеласов. В любви он не полностью отдается чувствам. Для него больше играет роль тактильный контакт», — описала его физиогномист.

Дональд Трамп и его супруга Меланья. www.globallookpress.com / White House

Впервые Дональд Трамп связал себя узами брака в 1977-м. Его первой женой стала чехословацкая фотомодель Ивана (в девичестве — Зельничкова) Трамп, в браке родилось трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. В 1993-м бизнесмен женился на Марле Мейплз, в браке с которой у него появилась дочь Тиффани. И, наконец, в 2004-м бизнесмен сделал предложение словенской модели Мелании Кнавс, которая родила ему сына Бэррона и разделила бремя президентства.

«Трамп считает себя весьма статусным мужчиной. Если у него и есть комплексы, то он их прячет очень глубоко внутри. У него широкая улыбка, сигнализирующая об открытости и уверенности в себе. При этом он нетерпеливый. О чем говорит его кустистая форма бровей. Ему сложно долго слушать собеседника, поэтому Трамп склонен перебивать и перетягивать внимание на себя», — описала его характер Мифф.

Дональд Трамп, Мелания и сын Бэррон покидают Белый дом в Вашингтоне. www.globallookpress.com / MediaPunch

Несмотря на большое количество романов и измен, Дональд Трамп всегда разделял личные взаимоотношения с женщинами и с детьми. Своих наследников бизнесмен всячески поддерживает, но, как и его отец Фред, старается не баловать деньгами. По его мнению, излишек финансов в раннем возрасте отбивает охоту их зарабатывать, поэтому при его состоянии Трамп давал им всего по 500 долларов на личные расходы.

«Детей своих Трамп любит. Он щедрый. Ему легко выстраивать с ними диалог», — прокомментировала эксперт.

Как бы то ни было, его отпрыски ни в чем не нуждаются и отлично проводят время в компании отца. Миллиардер всегда старался выкроить в рабочем графике время для общения с ними. В итоге его взрослые дети стали ему опорой и в бизнесе, и в политике. А главное: бизнесмен научил их ладить между собой.

Треугольное лицо финансиста и уши богача Дональда Трампа

Стоит сказать, что Дональд не был старшим сыном Фреда Трампа, поэтому его долгое время даже на рассматривали в качестве преемника семейного дела. Однако старший брат Фредди Трамп-младший не справился с управлением многомиллионной империи. Причиной стал не столько его провал в проекте на должности помощника отца, сколько упадок духа при первой неудаче. Главу семейства не устроило, что его отпрыск так легко сдается, и заключил, что Фредди — слаб, ему нельзя доверить компанию. Тогда-то он и обратил внимание на успехи Дональда в бизнесе.

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Первым самостоятельным крупным проектом Дональда Трампа стала реновация старого отеля Commodore, выставленного в конце 1970-х на продажу из-за финансовых трудностей. Он сразу увидел выгоду и решил рискнуть.

Трамп заявился к владельцу компании Penn Central, владевшей на тот момент зданием, и заявил, что у него есть соглашения с Hyatt Hotels Corporation на постройку нового отеля. В действительности никакого контракта у него не было, но напористость, блеф и уверенность сыграли ему на руку. Когда Дональд пришел в Hyatt Hotels Corporation и сказал, что пользуется собственностью Penn Central, компания согласилась с ним сотрудничать.

Но на этом дело не закончилось. Чтобы найти деньги на ремонт здания, молодой бизнесмен уверил всех, что у него есть налоговые льготы от правительства. И хотя этот обман вскоре вскрылся, Дональд продолжал делать хорошую мину при плохой игре. Тогда Трамп-старший решил помочь наследнику и воспользовался давними связями — и скоро дело выгорело: мэр Нью-Йорка выписал ему налоговую скидку на 40 лет.

www.globallookpress.com / Sammy Minkoff

«Дональд Трамп рожден быть богатым. Об этом свидетельствуют его оттопыренные в стороны уши и форма черепа. У него треугольная форма лица, которая встречается как раз у финансистов. Он обладает феноменальными аналитическими данными ума. Широкий лоб говорит о том, что у него хорошо с цифрами, а округленный подбородок — о его жажде признания и любви к овациям», — описала физиогномист.

Чтобы закрепить свой статус в Нью-Йорке, Дональд Трамп задумал возвести в сердце города небоскреб, который стал бы символом его могущества. Так в 1983-м появился знаменитый 58-этажный Трамп-тауэр. Вскоре его бизнес стал расширяться. Бизнесмен построил казино в Атлантик-Сити, а также активно сотрудничал с прессой, чтобы превратить свое имя в бренд.

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Позднее репутация выручит его в кризисные периоды. Несмотря на то, что за свою карьеру Трамп 8 раз становился банкротом, ему удавалось не только выйти сухим из воды, но и удвоить свое состояние.

«У него очень ярко выражена интуиция. Об этом говорит форма лба, переходящая в острый подбородок», — пояснила эксперт.

Благодаря умению выстраивать отношения с людьми, Дональд Трамп отлично преуспел в делах. Правда, коммуникабельность вовсе не означает того, что он неразборчив в связях. Напротив, даже будучи капитаном команды по бейсболу в школе, он держался особняком и не имел близких друзей. Такая же ситуация сложилась впоследствии, когда он стал бизнесменом, а затем политиком. Трамп говорил, что больше всего на свете любит свое дело, поэтому даже во время игры в гольф он зарабатывает. То есть общение носит скорее поверхностный и приятельский, нежели дружеский характер.

«Трамп умеет располагать к себе, но не такой добряк, как кажется. Он все равно держит всех на расстоянии вытянутой руки. На это указывает удлиненный нос и форма его рта», — объяснила Мифф.

Стремление к лидерству и нетерпимость Дональда Трампа

За свою политическую карьеру (с 2017 по 2021-й) Дональд Трамп не раз подвергался критике. Противники обвиняли его в фальсификации выборов США, расистских высказываниях и секс-скандалах.

«По поводу обвинений в расизме и национализме. Дональд Трамп считает себя человеком высшей касты, чуть ли не человеком голубой крови, белой костью. Политик не стесняется в выражениях. Он провокатор. Ему нравится говорить какие-то острые вещи, ловить хайп», — считает физиогномист.

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Особенно политику удалось привлечь к себе внимание заявлениями в Twitter, которые не раз давали его оппонентам поводы для критики. Например, Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «человеком-ракетой» и «жирным коротышкой», а президента Сирии Башара Асада — «животным, убивающим своих же людей химическим оружием».

Дошло до того, что в 2020-м его заподозрили в инцестной связи с собственной дочерью Иванкой. Поводом для сплетен стало всплывшее в прессе давнее фото, на котором его дочь-подросток сидела на коленях отца. Затем в сеть просочилось видео, на котором бизнесмен кладет ей на бедра руки.

Трамп не раз подогревал интерес к этой теме сомнительными жестами и комплиментами в ее адрес. Например, во время конкурса «Мисс тинейджер США», в котором 16-летняя Иванка принимала участие, он обратился к зрителям: «Вы не думаете, что моя дочь горяча? Она горяча, верно?» Еще в 2006-м в эфире шоу The View миллиардер заявил, что у Иванки «классная задница» и что она «всегда была сладострастной».

«Я бы сказал, что если бы Иванка не была моей дочерью, я бы сам встречался с ней», — откровенно признался он.

Дональд Трамп с дочерью Иванкой. www.globallookpress.com / Chris Kleponis

Сам Трамп называет подобные предположения о связи с дочерью абсурдом. Он заявил, что его критики из Демократической партии все переворачивают с ног на голову и пытаются выставить его в дурном свете. Так или иначе, многие американцы также находят его поведение неподобающим для президентского поста.

В 2019-м Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды выдвинули импичмент в злоупотреблении властью и препятствовании правосудию. И хотя впоследствии Сенат снял обвинения, в 2021-м Трамп не смог обойти своего соперника Джо Байдена в борьбе за президентское кресло.

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Правда, с приходом Байдена к власти ситуация в стране стремительно ухудшилась. Инфляция в США достигла 8%. Да и обещание президента-демократа «выстраивать с Россией стабильные и предсказуемые отношения» потерпело крах. Из-за поставок вооружения Украине и агрессивных действий администрации Байдена российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по освобождению Донбасса. В ответ США и Евросоюз наложили санкции против России, тем самым усугубив мировой кризис. Отношения между Москвой и Вашингтоном настолько ухудшились, что угроза применения ядерного оружия возникла вновь. Провал дипломатии Джозефа Байдена дал шанс Дональду Трампу снова включиться в политику.

«Будет ли Дональд Трамп президентом США во второй раз? У него для этого есть все данные. Вероятность победить на выборах США в 2024 году у него очень высокая. Его опыт в бизнесе очень помог бы стране выйти из экономического кризиса. Однако в этот раз ему придется побороться, чтобы обойти соперников. Если Дональд выиграет, то в этот раз он примет такие решения, что удивит весь мир. В хорошем смысле этого слова», — считает физиогномист.

После начала украинского кризиса в феврале 2022-го Дональд Трамп не раз выступал с заявлениями о перемирии между Киевом и Москвой. Политик подчеркивал, что боевые действия не начались бы, сохрани он президентский пост.

Дональд Трамп и Владимир Путин. www.globallookpress.com / Juhani Kandell

«Многих интересует, будет ли Дональд Трамп выстраивать коммуникацию с Россией. Думаю, что да. С Владимиром Путиным у него есть большое количество видео. Он никогда не отзывался о нем плохо. Соответственно, выстраивать с ним отношения политик будет, но для своей выгоды. Чтобы его народу было комфортно. Трамп преследует свои интересы, но он — не монстр. Он актер и бизнесмен. Ему нравится изумлять публику, оправдывать ее ожидания», — заключила эксперт.

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Несмотря на низкий рейтинг одобрения и не менее странные заявления Джо Байдена, республиканцам пока не удалось добиться больших успехов на промежуточных выборах в Конгресс 8 ноября 2022-го. Да и сам президент не намерен отдавать пальму первенства: в 2024-м Байден также собирается баллотироваться на второй срок. Кроме того, в рядах Республиканской партии у Трампа появились более молодые конкуренты. Среди них — бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор Флориды Рон Десантис.

Кроме того, в выборах президента США решил принять участие американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, известный как Йе. Причем последний неоднократно выступал в поддержку Трампа и даже подвергся критике либерально-настроенной публики за ношение кепки со слоганом политика Make America Great Again. Известно также, что знаменитость предложил Трампу занять пост вице-президента США. Правда, маловероятно, что политик, несмотря на дружеские отношения, согласится на второе место, после победы на выборах США в 2016-м.

На что Трамп сделает ставку в своей новой избирательной кампании — неизвестно. Остается надеяться, что экс-президент учтет предыдущие ошибки и сможет привлечь на свою сторону большинство электората. Как бы то ни было — поражения не сломили, а только раззадорили его дух.