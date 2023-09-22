Чудеса осеннего равноденствия: как предсказать свою судьбу в ночь с 22 на 23 сентября

Если верить современному календарю, то теплое и солнечное лето закончилось ровно в полночь 31 августа, уступив права яркой плодородной осени. Но предки вряд ли бы согласились с этим утверждением, ведь для них приход нового времени года ассоциировался с совершенно другой датой. Он совпадал с периодом осеннего равноденствия, который выпадает на ночь с 22 на 23 сентября.

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В это время предки древних славян устраивали целые празднества и обращались к божествам. Те подсказывали, как семья проведет холодную, суровую зиму и чего ждать в грядущем году. Почтить традиции пращуров и приоткрыть завесу собственной судьбы можно и сегодня при помощи несложных стихийных обрядов и гаданий.

О том, как подготовиться и успешно провести магические практики в день осеннего равноденствия, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эзотерик Аделина Панина.

Когда осеннее равноденствие — 2023

В 2023 году осеннее равноденствие пройдет в ночь с 22 на 23 сентября. Точное время события — 08:50 по Москве.

Это крайне мощное энергетическое явление, когда Солнце пересекает экватор, и день на всей поверхности Земли (исключая районы земных полюсов) почти равен ночи. В это же время в северном полушарии наступает астрономическая осень — начинает холодать, чаще идут дожди.

Почему осеннее равноденствие считалось важным днем

Конец лета и начало осени для славян были временем сбора урожая после долгих и напряженных трудовых усилий. Совершенно неслучайно примерно в это же время празднуются Спасы — медовый (14 августа), яблочный (19 августа), а также ореховый или хлебный (29 августа), считает специалист.

«[В это время] собирали продукты, которыми можно запастись на зиму. И это было очень правильным решением. <…> Их укомплектовывали, так скажем, на темное время года, когда не было урожая и царил в деревнях голод», — поясняет эзотерик.

Кроме того, смена сезона с лета на осень символизировала своего рода новое начало. Поэтому люди смотрели на осеннее равноденствие как на возможность оценить прошедший год и подготовиться к предстоящим заморозкам. Именно в эту дату, по заверению славян, грань между миром живых и мертвых становилась особенно тонкой. Люди проводили ритуалы и обряды, чтобы задобрить духов, попросить их защиты и благословения на грядущий зимний период.

«В этот день, с точки зрения эзотерики, принято возвращать кармические долги, ставить защиту на себя, свой дом и семью, а также проводить всевозможные гадания. Как правило, они были очень простые, так как можно было получить лишь ответ „Да“ или „Нет“», — комментирует эксперт.

Как подготовиться к гаданиям в этот день

Перед магическими практиками в день осеннего равноденствия важно провести несколько ритуалов. Они помогут настроиться на нужную волну и получить наиболее четкий ответ на свои вопросы.

Постараться не нагружать себя работой и домашними делами с 22 на 23 сентября. Вместо этого следует сфокусироваться на собственных мыслях и ощущениях. Принять душ сразу после пробуждения и надеть чистую одежду. Славяне считали, что вода вместе с грязью смывает с человека весь негатив. Сформулировать в голове волнующие вопросы в сферах карьеры, здоровья, любви. Для надежности можно выписать их на бумагу. Создать особую атмосферу. Для успешного гадания в день осеннего равноденствия желательно зажечь свечи и удостовериться, что обряду не помешает посторонний шум.

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Гадания на стихиях в День осеннего равноденствия

Самый простой способ подглядеть собственное будущее — это загадать вопрос, на который можно получить утвердительный или отрицательный ответ.

Написать на двух листочках «Да» и «Нет», после чего положить под подушку и лечь спать. После пробуждения вытащить первый попавшийся ответ — он и подскажет, как действовать дальше.

Однако намного чаще славяне усложняли гадание, привлекая к обряду энергии стихий, которым соответствовали определенные божества.

Простое гадание со стихией Воздуха

Провести магическую практику с привлечением воздушной стихии проще, чем кажется. Для этого нужно:

Четко сформулировать вопрос и сосредоточиться исключительно на себе. Написать на двух листах ответы — «Да» и «Нет», после чего выйти на улицу. Желательно, чтобы гаданию не мешали посторонние, поэтому рекомендуется осуществлять ритуал на исходе дня. Пустить листочки по ветру.

Если они устремились влево — ответ на вопрос утвердительный, если же вправо — отрицательный. А в том случае, если они полетели вперед или назад — время для этого вопроса еще не настало.

Простое гадание со стихией Земли

Магическая практика с помощью стихии Земли очень похожа на гадание со сном, но все же у нее есть отличия. Здесь эзотерик вновь предлагает сформулировать волнующий вопрос, но листки с ответами класть не под подушку, а скомкать, после чего перемешать с землей.

Важно делать это тщательно, в насыщенной, сыроватой земле. Во время перемешивания проговаривать волнующий вопрос, после чего вытащить свой ответ. Основательная и мощная энергия Земли подскажет однозначно верное решение.

Простое гадание со стихией Воды

Со стихией воды большинство гаданий проводилось на Святки, Рождество и другие большие праздники. А в день осеннего равноденствия славяне чаще склонялись к полезным обрядам по очищению энергетики.

«Мылся дом перед долгой зимой, потому что позже это было сделать невозможно. Поэтому в данное время тоже можно произвести уборку. Причем можно начать за несколько дней до „начала“ осени», — советует эксперт.

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Кроме того, традиционно за три дня до, в сам праздник и три дня после следует находиться в тишине, не перетруждаться и не забивать голову лишними мыслями. Иначе можно навлечь на себя беды, которые обязательно проявятся в зимнюю пору.

Простое гадание со стихией Огня

В гадании с привлечением огненной стихии понадобится необычный предмет — осенний лист. Важно не высматривать самый красивый и яркий, а брать первый попавшийся на глаза.

После, вооружившись спичками, сформулировать свой вопрос и определить с какой стороны — «Да», а с какой — «Нет». После чего нужно поджечь и бросить спичку на листок. С какой стороны он начал гореть, таков и ответ.

«Если же листочек горит сверху или снизу — ответ не определен. Возможно вы просто неправильно сформулировали свой вопрос», — объясняет эзотерик.

Даже если настроения для гаданий нет, в день осеннего равноденствия рекомендуется планировать приятные встречи с друзьями, убираться в доме, избавляться от всего ненужного и строить планы на грядущие несколько месяцев.