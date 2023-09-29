Сухо и тепло: как в непогоду защитить обувь от промокания и белых разводов

Осенью трудно избежать встреч с ливнями и грязью, ведь провести дома все три месяца не получится. Можно лишь постараться избежать дискомфорта, который доставит промокшая обувь. Для того чтобы защитить свое здоровье и сделать передвижения по улице комфортными, стоит обрабатывать ботинки, предназначенные для осеннего сезона.

В народе для создания водоотталкивающего слоя использовали свечу. Однако парафин хоть и спасал обувь от воды, но при этом образовывал липкий слой, собирающий на себя много грязи. Поэтому для получения более качественного результата стоит присмотреться к товарам на магазинных полках.

Как не ошибиться при выборе бюджетной пропитки и сделать обувь чистой и непромокаемой, выяснила «Самая полезная программа».

Как выбрать водоотталкивающее средство

Специальные водоотталкивающие средства бывают в виде кремов, спреев, пропиток и аэрозолей. Крем подходит лишь для кожаной обуви, так как замшу, нубук и синтетическую ткань он может испортить. А универсальными считаются лишь спреи и аэрозоли. Их время активации и высыхания — 20-30 минут. Именно через такой короткий срок образуется защитный слой.

Спреи бывают на водной основе и на базе химических растворителей. Производители обещают, что последнее будет отталкивать с поверхности обуви не только воду, но и грязь.

«Все пропитки на основе растворителей наносятся строго на сухую обувь. А если состав на водной основе, то его можно наносить как на мокрую, так и на сухую обувь», — рассказывает менеджер-технолог обувного производства Александр Останин.

Для того чтобы узнать насколько эффективны водоотталкивающие спреи, проведен эксперимент. Было куплено три экземпляра по 300 миллилитров: за 150, 300 и 750 рублей.

Что должно быть в составе спрея для обуви

В основе всех средств лежат химические растворители.

«Здесь содержатся алифатические углеводороды, фторкарбоновые смолы и функциональные добавки. В принципе, так же, как и везде. Просто каждый производитель либо расписывает, либо завуалировывает более общими словами один и тот же состав», — анализирует технолог.

Для того чтобы понять, почему цена различается, была проведена проверка работы средства на разных материалах. Были взяты образцы нубука, замши, а также обычные салфетки. Эксперт объясняет, что качественный водоотталкивающий спрей должен защитить от намокания даже бумагу. С нее тест и начали.

Какой водоотталкивающий спрей хорошо защищает материал от воды

На салфетки нанесли бюджетное средство и оставили над тарелкой на 30 минут. В отведенное время бумага намокла, несмотря на то, что действия были выполнены по инструкции. А два других состава со своей задачей справились. На обработанной ими поверхности вода осталась лежать в виде большой капли.

Также самое недорогое средство отличается от остальных своей консистенцией. Это стало заметно при обработке нубука. Состав оказался достаточно плотным, так что большое количество такого спрея может оставить на обуви разводы.

Теперь наступила очередь замши. После того, как средства впитались, их полили водой и оставили на 15 минут. По итогам этого теста видно, что спреи за 300 и 750 рублей влагу внутрь материала не пропустили. Бюджетный продукт снова не прошел проверку. Его слой не только не спас от намокания, но и оставил пятна на обработанной поверхности. На замше точно такой же «пятнистый» результат. Средство средней ценовой категории показало неплохой результат, однако на замше все же появились небольшие пятна. А дорогой спрей справился с задачей идеально.

Влияет ли средство на внешний вид обуви

Не испортить внешний вид обуви крайне важно, ведь проще купить дорогое и эффективное средство, чем потратиться на новую пару ботинок. В этом эксперименте слой водоотталкивающих спреев оставили на обуви на сутки. По истечению времени результат стал очевиден.

От дешевой пропитки на материале появились разводы и белый налет, а бумага и вовсе прилипла к столу. Составы подороже с испытанием справились, образцы выглядели так, как раньше.

Как долго держится эффект от водоотталкивающего средства

Для этого чтобы проверить срок службы защитного слоя, был проведен эксперимент над обработанным водоотталкивающим средством замшей. Материал промыли проточной водой, а затем высушили.

Дыхание осени: когда в России включат отопление в 2023 году

Образец со слоем дешевого спрея промок насквозь, в то время как два других состава сохранили гидрофобные свойства.

По итогам эксперимента видно, что не стоит экономить на водоотталкивающих спреях. Дешевые средства оставляют разводы и могут испортить обувь. Лучше переплатить и выбрать надежный и качественный состав, чем потратить намного больше средств на покупку новой обуви, а также нервы во время лечения насморка.